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12:48 (мск), источник: Prosports.kz

«Никогда такого не было». Капитан сборной Казахстана — о выступлении казахстанцев на Australian Open

Капитан мужской сборной Казахстана Юрий Щукин прокомментировал корреспонденту Prosports.kz выступление отечественных теннисистов на Australian Open-2020.

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«В целом, считаю, что у нас хорошие результаты в этом году на Australian Open. Несмотря на то, что ребята проиграли в первом круге, такое бывает, но в тоже время дошли до полуфинала вместе в паре. Никогда такого еще не было. Миша был уже в четвертьфинале на US Open c Йораном Флигеном. Андрей Голубев был в полуфинале на “Ролан Гаррос — 2014”. А вот, чтобы два игрока из Казахстана — никогда такого не было. Поэтому я считаю, что это хороший результат. Плюс девочки тоже выступили стабильно. Все три дошли до третьего круга. Это очень хорошо. В целом, получился насыщенный турнир для наших спортсменов, то есть все две недели наши болельщики могли переживать за теннисистов», — отметил Щукин.

Напомним, что Бублик и Кукушкин проиграли сегодня в полуфинале американцу Радживу Раму и британцу Джо Солсбери.

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