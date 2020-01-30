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13:38 (мск), источник: ТАСС

Мугуруса сыграет с Кенин в финале Australian Open

ТАСС, 30 января. Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса обыграла румынку Симону Халеп в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) — первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Соревнования проходят в Мельбурне.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 7:6 (10:8), 7:5 в пользу 26-летней испанки. Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. Спортсменки провели шестую очную встречу, Мугуруса одержала четвертую победу.

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В финале Мугуруса встретится с 21-летней американкой Софией Кенин, выигравшей ранее в четверг у первой ракетки мира австралийки Эшли Барти. Финальный матч пройдет в субботу, начало встречи запланировано на 11:30 мск. Кенин и Мугуруса до этого встречались один раз, сильнее оказалась американка.

Мугуруса занимает 32-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), она выиграла семь турниров под эгидой организации. В сентябре — октябре 2017 года спортсменка в течение четырех недель возглавляла рейтинг WTA. Мугуруса дважды выигрывала на турнирах серии Большого шлема — на Открытом чемпионате Франции (2016) и Уимблдоне (2017). Испанка впервые в карьере сыграет в финале Открытого чемпионата Австралии.

Халеп 28 лет, она располагается на третьей строчке в рейтинге WTA и была посеяна на турнире под четвертым номером. В послужном списке румынки 19 побед на турнирах WTA. Спортсменка дважды побеждала на турнирах серии Большого шлема — на Открытом чемпионате Франции (2018) и Уимблдоне (2019). Халеп возглавляла рейтинг WTA с октября 2017 года по январь 2018-го и с февраля 2018 года по январь 2019-го.

Открытый чемпионат Австралии завершится 2 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $49,1 млн. В 2019 году в женском одиночном разряде победу одержала японка Наоми Осака.
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