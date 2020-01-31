Младенович и Бабош второй раз в карьере выиграли Australian Open в парном разряде

В финале вторые сеяные турнира обыграли Се Шувэй из Тайваня и представительницу Чехии Барбору Стрыцову, которые были посеяны под первым номером, со счетом 6:2, 6:1.

Младенович и Бабош второй раз в карьере стали победительницами Australian Open в парном разряде, до этого они побеждали в 2018 году, обыграв россиянок Екатерину Макарову и Елену Веснину. Также в их активе победа на Открытом чемпионате Франции 2018 года. В 2016 году Младенович в паре с соотечественницей Каролин Гарсией выиграла Открытый чемпионат Франции, победив в финале Макарову и Веснину.