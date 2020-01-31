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31 января, источник: ТАСС

Младенович и Бабош второй раз в карьере выиграли Australian Open в парном разряде

ТАСС, 31 января. Француженка Кристина Младенович и венгерка Тимея Бабош стали победительницами парного разряда Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) — первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Соревнования проходят в Мельбурне.

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Источник: AP 2020

В финале вторые сеяные турнира обыграли Се Шувэй из Тайваня и представительницу Чехии Барбору Стрыцову, которые были посеяны под первым номером, со счетом 6:2, 6:1.

Младенович и Бабош второй раз в карьере стали победительницами Australian Open в парном разряде, до этого они побеждали в 2018 году, обыграв россиянок Екатерину Макарову и Елену Веснину. Также в их активе победа на Открытом чемпионате Франции 2018 года. В 2016 году Младенович в паре с соотечественницей Каролин Гарсией выиграла Открытый чемпионат Франции, победив в финале Макарову и Веснину.

Бабош занимает четвертое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде, Младенович — второе.

Открытый чемпионат Австралии, призовой фонд которого составляет $49,1 млн, завершится 2 февраля.

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Вся красота женского тенниса на WTA Finals
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