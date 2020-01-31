Доминик Тим обыграл Зверева и вышел в финал Australian Open

Источник: РИА "Новости"

Тим, получивший от организаторов пятый номер посева, в полуфинале одержал победу над немцем Александром Зверевым (7-й номер посева) со счетом 3:6, 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4). Теннисисты провели на корте 3 часа 42 минуты.

Тим третий раз в карьере вышел в финал турнира серии Большого шлема. Ранее 26-летний австриец дважды был финалистом Открытого чемпионата Франции.

В финале Australian Open Тим сыграет со второй ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.