Доминик Тим обыграл Зверева и вышел в финал Australian Open
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Австриец Доминик Тим вышел в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Австриец Доминик Тим вышел в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
Тим, получивший от организаторов пятый номер посева, в полуфинале одержал победу над немцем Александром Зверевым (7-й номер посева) со счетом 3:6, 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4). Теннисисты провели на корте 3 часа 42 минуты.
Тим третий раз в карьере вышел в финал турнира серии Большого шлема. Ранее 26-летний австриец дважды был финалистом Открытого чемпионата Франции.
В финале Australian Open Тим сыграет со второй ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.