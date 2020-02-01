Уроженка Москвы София Кенин выиграла Australian Open

Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лестер
Челси
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Гранада
Эспаньол
21
Хоккей. КХЛ
2-й период
Металлург Мг
Автомобилист
22
Хоккей. КХЛ
3-й период
Барыс
Авангард
43
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Брешиа
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Йокерит
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
Северсталь
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Витязь
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Унион Б
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Байер
Футбол. Зарубежный
17:30
Фортуна Д
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Бавария
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Вердер
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
18:00
Ливерпуль
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд
Эвертон
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Норвич
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
18:00
Реал
Атлетико
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Динамо Мн
32
Футбол. Зарубежный
19:30
ПСЖ
Монпелье
Футбол. Зарубежный
20:00
Кальяри
Парма
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
20:30
РБ Лейпциг
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Мальорка
Вальядолид
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало Сэйбрз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Йорк Айлендерс
Ванкувер Кэнакс
Футбол. Зарубежный
22:00
Ним
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Брест
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Лилль
Хоккей. НХЛ
22:00
Монреаль Канадиенс
Флорида Пантерз
Футбол. Зарубежный
22:45
Сассуоло
Рома
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Сельта
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Тампа-Бэй Лайтнинг
34
Хоккей. НХЛ
2.02
Виннипег Джетс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
2.02
Торонто Мэйпл Ливз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
2.02
Детройт Ред Уингз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
2.02
Нью-Джерси Дэвилз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
2.02
Филадельфия Флайерз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Сент-Луис Блюз
42
Хоккей. НХЛ
2.02
Аризона Койотс
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
2.02
Нэшвилл Предаторз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
2.02
Миннесота Уайлд
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Бостон Брюинз
12
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз
Вашингтон Кэпиталз
35
Хоккей. НХЛ
03:30
Каролина Харрикейнз
Вегас Голден Найтс
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Детройт Ред Уингз
42
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
ОТ
43
Все события
Фоторепортажи
11Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне
8Косторная выиграла ЧЕ по фигурному катанию
14:11 (мск), источник: ТАСС

Уроженка Москвы София Кенин выиграла Australian Open

ТАСС, 1 февраля. Американка София Кенин стала победительницей первого в сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). В финале турнира она обыграла испанку Гарбинье Мугурусу.

Наверх
Источник: AP 2020

Матч завершился со счетом 4:6, 6:2, 6:2 в пользу американской теннисистки. До этого Мугуруса и Кенин встречались на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) один раз — в сентябре прошлого года в Пекине победа также досталась американке.

Кенин родилась в Москве, спустя несколько месяцев после ее рождения семья переехала в США. 21-летняя Кенин впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема, ранее американка ни разу не проходила дальше четвертьфинала.
Читайте также
Курникова ждет третьего ребенка. Иглесиас будет многодетным отцом

Перед началом Открытого чемпионата Австралии она находилась на 15-м месте в рейтинге WTA, имея в активе три титула на турнирах, проводимых под эгидой ассоциации, и была посеяна под 14-м номером. Благодаря победе Кенин впервые в карьере войдет в десятку лучших рейтинга, обновленная версия которого будет опубликована в понедельник.

26-летняя Мугуруса занимает 32-е место в рейтинге WTA, она выиграла семь турниров под эгидой организации. В сентябре и октябре 2017 года спортсменка в течение четырех недель возглавляла рейтинг WTA. До нынешнего сезона Мугуруса дважды выигрывала турниры серии Большого шлема — Открытый чемпионат Франции (2016) и Уимблдон (2017). Ранее на Открытом чемпионате Австралии она не проходила дальше четвертьфинала.

В воскресенье пройдет финальный матч в мужском одиночном разряде, в котором встретятся серб Новак Джокович и австриец Доминик Тим. Призовой фонд соревнований составляет $49,1 млн.

Читайте также
 Ирина Роднина: это для меня в жизни человек номер один
Вирусы, деньги, политика. Как Россия спасала международные соревнования
Овечкин крушит рекорды. Обогнал Мессье и нокаутировал неудачника
Миранчука не отпустили в «Милан», Эмре Джан перешел в «Боруссию»
Панарин мощно вернулся после травмы и забил крутой гол (видео)
Малкин и Кросби — гении. Русский и канадец выиграли дерби
Шайба и передача Кучерова помогли «Тампе» победить в матче НХЛ
«Лейкерс» уступили в первой домашней игре после гибели Брайанта
Глава UFC обозначил сроки боя-реванша Нурмагомедова и Макгрегора
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь