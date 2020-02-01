Уроженка Москвы София Кенин выиграла Australian Open

Источник: AP 2020

Матч завершился со счетом 4:6, 6:2, 6:2 в пользу американской теннисистки. До этого Мугуруса и Кенин встречались на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) один раз — в сентябре прошлого года в Пекине победа также досталась американке.

Кенин родилась в Москве, спустя несколько месяцев после ее рождения семья переехала в США. 21-летняя Кенин впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема, ранее американка ни разу не проходила дальше четвертьфинала.

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Перед началом Открытого чемпионата Австралии она находилась на 15-м месте в рейтинге WTA, имея в активе три титула на турнирах, проводимых под эгидой ассоциации, и была посеяна под 14-м номером. Благодаря победе Кенин впервые в карьере войдет в десятку лучших рейтинга, обновленная версия которого будет опубликована в понедельник.

26-летняя Мугуруса занимает 32-е место в рейтинге WTA, она выиграла семь турниров под эгидой организации. В сентябре и октябре 2017 года спортсменка в течение четырех недель возглавляла рейтинг WTA. До нынешнего сезона Мугуруса дважды выигрывала турниры серии Большого шлема — Открытый чемпионат Франции (2016) и Уимблдон (2017). Ранее на Открытом чемпионате Австралии она не проходила дальше четвертьфинала.