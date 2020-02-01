София Кенин — новая королева Мельбурна

Источник: Спорт-Экспресс

Удивительный все-таки современный женский теннис. Ну, кто мог представить, что в финале Australian Open сыграют Гарбинье Мугуруса и София Кенин.

Первая с июля по октябрь прошлого года проиграла шесть матчей из семи и опустилась в рейтинге за пределы топ-30. Кстати, именно поражением от Кенин в первом круге супертурнира в Пекине (0:6, 6:2, 2:6) Мугуруса завершила свой бесславный сезон-2019. На старте 2020-го Гарбинье снялась с турнира в Хобарте из-за вируса, а на Australian Open не попала даже в число «сеяных».

Вторая же, за исключением прошлогоднего Roland Garros, ни разу не проходила на турнирах «Большого шлема» дальше второго круга. И даже после победы над Сереной Уильямс в Париже и попадания в топ-20 оставалась в тени даже своих же соотечественниц — тех же сестер Уильямс, Аманды Анисимовой, Слоун Стивенс и юной Коко Гауфф. Кстати, ажиотаж вокруг последней несколько раздражает семейство Кенин. «Хайп должен быть сопоставим с достижениями, — сказал отец теннисистки Александр, когда София обыграла Гауфф в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии-2020. — Моя дочь получает гораздо меньше внимания, хотя достигла большего».

И сама Соня неоднократно говорила, что намерена заявить о себе. «Я хочу показать, кто я, показать свой лучший теннис, почему я здесь и почему должна быть здесь», — сказала она на одной из пресс-конференции. После выхода в финал внимание к ней, конечно, усилилось, и Кенин не скрывала, что ей это нравится.

Кроме Гауфф она обыграла в Мельбурне двух девушек из квалификации — Мартину Тревизан и Энн Ли, китаянку Чжан Шуай, Онс Жабер и первую ракетку мира, хозяйку кортов Эшли Барти.

Путь к финалу Мугурусы был куда сложнее — Шелби Роджерс, первый сет которой испанка проиграла 0:6, Айла Томлянович, Элина Свитолина, Кики Бертенс, Анастасия Павлюченкова и Симона Халеп.

В 21 год и 80 дней Кенин была самой молодой финалисткой Australian Open с 2008 года, когда ее кумир, 20-летняя Мария Шарапова, взяла верх над своей ровесницей Аной Иванович. С учетом опыта Гарбинье — два титула на турнирах «Большого шлема» и еще один финал, лидерство, пусть и недолгое, в мировом рейтинге — именно она считалась фаворитом субботнего финала. Но и думать о том, что Софья просто так отдаст победу, вовсе не стоило.

На старте первого сета Мугуруса владела преимуществом, смотрелась увереннее и лучше. Кенин старалась что-то придумать, чтобы смутить более быструю и мощную оппонентку, но на начальных стадиях Гарбинье с этим справлялась. Она взяла подачу соперницы при счете 1:1 и повела в счете. Могла испанка делать еще один брейк в седьмом гейме, но четыре брейк-пойнта так и остались нереализованными. После этого «несеяная» из соперниц провалила свой гейм, дав две двойные, и равновесие было восстановлено — 4:4. Мугуруса тут же переключилась, добавила в свои действия еще агрессии, дожала соперницу и оставила стартовую партию за собой — 6:4.

Во втором сете в действиях испанки наступил затяжной и очень сильный спад. Она очень много ошибалась и многое отдавала сопернице сама. Но и Кенин заиграла более агрессивно, стала стараться чаще посылать мячи по углам, использовать резаные удары. Но и в обороне американка была надежна. Всего за минут она забрала второй сет — 6:2. Теннисистки сделали одинаковое количество виннерсов — по 8, а вот по невынужденным ошибкам Мугуруса почти в три раза опередила соперницу — 11:4.

В начале решающей партии казалось, что испанка успокоилась и вернулась в борьбу. При счете 2:2 она собственными активными действиями снова заработала тройной брейк-пойнт — и снова не смогла взять гейм на приеме с 0:40. В нужный момент София сыграла выше всяких похвал и спаслась. За эйсом при «ровно» последовал шикарный обводящий удар. Свою подачу она отстояла.

Кенин явно ощущала себя в своей тарелке. Явно демонстрировала свое желание показать, кто она и что она оказалась в финале неспроста. Казалось, что чем дольше продолжался матч, тем больше она входила во вкус. А Гарбинье, упустив верную возможность в пятом гейме, снова посыпалась. С 40:15 она отдала свой гейм, завершив его двойной ошибкой. Скоро преимущество Кенин выросло до 5:2, и в восьмом гейме, ставшим заключительным, у Мугурусы окончательно сдали нервы. И хотя она опять вела 40:15, опять не смогла удержать подачу. Она буквально отдала победу сопернице, допустив две двойные ошибки, в том числе и на первом матчболе.

София, казалось, даже получая чемпионский кубок, не особо верила в реальность происходящего. И во время протокольной фотосессии чувствовала себя куда менее уверенно, чем по ходу матча.

— Моя мечта осуществилась, — сказала Кенин во время церемонии награждения. — Хотя это казалось чем-то нереальным. Это очень эмоциональный момент. Я очень много работала для того, чтобы это стало реальным. Последние две недели стали лучшими в моей жизни.