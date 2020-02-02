Джокович выиграл Australian Open и стал рекордсменом

Встреча прошла в воскресенье, 2 февраля. Джокович одержал победу в пяти сетах (6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4). Серб стал рекордсменом по количеству побед на Australian Open: он выиграл турнир восемь раз в карьере.