Джокович после победы на Australian Open станет первой ракеткой мира

Джокович в воскресенье в финале Australian Open победил австрийца Доминика Тима со счетом со счетом 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4 и в восьмой раз в карьере выиграл турнир.

В понедельник в обновленной версии рейтинга ATP Джокович сместит с первой строчки испанца Рафаэля Надаля, который уступил Тиму в четвертьфинале Australian Open. Следующая неделя станет для 32-летнего серба 276-й во главе рейтинга ATP. По этому показателю впереди него только американец Пит Сампрас (286) и швейцарец Роджер Федерер (310).