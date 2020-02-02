Сафин вручил Джоковичу трофей за победу на Australian Open

Джокович в воскресенье в финале турнира в Мельбурне победил австрийца Доминика Тима со счетом 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4 и в восьмой раз в карьере выиграл Открытый чемпионат Австралии. На церемонии награждения Сафин вручил сербскому теннисисту кубок Нормана Брукса. Также он вручил приз Тиму как финалисту турнира.