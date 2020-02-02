Сафин вручил Джоковичу трофей за победу на Australian Open
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира россиянин Марат Сафин вручил сербу Новаку Джоковичу трофей за победу на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира россиянин Марат Сафин вручил сербу Новаку Джоковичу трофей за победу на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
Джокович в воскресенье в финале турнира в Мельбурне победил австрийца Доминика Тима со счетом 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4 и в восьмой раз в карьере выиграл Открытый чемпионат Австралии. На церемонии награждения Сафин вручил сербскому теннисисту кубок Нормана Брукса. Также он вручил приз Тиму как финалисту турнира.
Сафин, который уже завершил карьеру, выигрывал Australian Open в 2005 году.