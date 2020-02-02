Джокович — восьмикратный победитель Australian Open. После трех сетов все думали, что он проиграет
Теперь серб станет первой ракеткой мира.
Теперь серб станет первой ракеткой мира.
В финал Australian Open добрался только один человек из топ-3 — прошлогодний победитель Новак Джокович. Главный фаворит турнира на любимых кортах показала себя практически идеально. В большинстве матчей он не выкладывался и на половину своих возможностей. Так было в матче с Роджером Федерером, например.
Но швейцарец проиграл матч
Поэтому хоть Джоковича и окрестили победителем мэйджора, вряд ли ему достанется титул так легко. Тим без борьбы с корта не уйдет. Слишком уж долго ему не везло.
Только вот в первом сете этой борьбы не было видно. Джокович сделал брейк уже во втором гейме. Тим отправлял мячи в аут и сетку, не выдерживал затяжных розыгрышей и просто нервничал. 5 невынужденных ошибок помогли сербу повести — 2:0.
Новак играл настолько идеально, что загрустил не только соперник, но и весь его бокс на трибуне. Впервые Джокович ошибся только в четвертом гейме. И то
Джокович следом взял еще один гейм и счет 4:1 выглядел, как приговор для Тима. Но потом австриец выстрадал свой второй гейм и сделал обратный брейк. У Тима прошел обратный кросс в затяжном розыгрыше и он быстро реализовал двойной
Такой поворот событий его и взбодрил. Двумя мощными смэшами в восьмом гейме он сравнял счет — 4:4. Джоковича этот расклад не устраивал. Серб поругался на себя и прервал серию их трех проигранных геймов — 5:4. Для австрийца ничего еще не было потеряно, но сил на заключительный отрезок не хватило. Тим слишком много ошибался. Судьбу первой партии решила его двойная на сетболе — 4:6.
Вторая партия началась быстрым обменом геймов под ноль, а потом события начали повторяться. Только на этот раз первым брейканул Тим. У Джоковича разладилась подача и его двойная вывела австрийца вперед — 2:1.
Шанс спастись у серба был в шестом гейме. Тим после двойной ошибки просто подарил ему
Отыграться Джоковичу удалось только в восьмом гейме. И то, потому что Тим грубо ошибся ударом по линии — 4:4. А потом на серба навалилась куча проблем. Мало того, что он стал раздражительным, так еще и получил два предупреждения от судьи за задержку времени. Собраться уже не вышло — 4:5. Тиму ничего не стоило реализовать двойной сетбол — 6:4.
После завершения партии Джокович подошел к судье и похлопал его по кроссовку. По правилам за такое игрока должны были дисквалифицировать, но благоразумный судья не стал лишать зрителей просмотра такого интересного матча. Тем более Тим повел с брейком.
И на этом дело не закончилось. Австриец был на таком кураже, что в третьем гейме повел с двойным брейком — 3:0. Джокович не ожидал такого преображения от соперника и не напоминал себя прежнего. Серб совсем потерял подачу и не справлялся в простых ситуациях. Хотя имел шансы сократить разрыв.
Но когда Доминик подтвердил свой брейк (4:0), то для Джоковича важно было уже не вытащить партию, а хотя бы попытаться взять гейм престижа. Удалось даже два — 2:5. Потягался серб и еще за один, но с четвертой попытки Тим реализовал сетбол — 6:2. Никогда там близко к первой победе на турнире «Большого шлема» он еще не был.
И не стал. В третьем гейме Тим упустил
Такой напор не прошел для Тима бесследно. В третьем гейме он не выдержал затяжного розыгрыша, а потом Джокович заставил его ошибиться после ударов под форхенд — 2:1. У Тима была отличная возможность восстановить равновесие, но аут на втором
Седьмой гейм мог стать роковым, но Тим спасся с
Australian Open. Финал. Мужчины
Доминик Тим — Новак Джокович — 4:6, 6:4, 6:2, 3:6, 4:6 (2:3)
Виктория Дмитриева