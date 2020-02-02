Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Падерборн
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
20:00
Лечче
Торино
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Метц
Сент-Этьен
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Атлетик
Хетафе
02
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Алавес
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Осасуна
Хоккей. НХЛ
20:30
Вашингтон Кэпиталз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
22:00
Монреаль Канадиенс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
22:00
Каролина Харрикейнз
Ванкувер Кэнакс
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Фрайбург
40
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Арсенал
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Ницца
Лион
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Дженоа
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Милан
Верона
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Лацио
СПАЛ
51
Хоккей. КХЛ
17:00
Куньлунь
ЦСКА
03
Футбол. Зарубежный
22:45
Удинезе
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Бордо
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Леванте
Футбол. Зарубежный
16:00
Эйбар
Бетис
11
Футбол. Зарубежный
14:30
Ювентус
Фиорентина
30
Футбол. Зарубежный
14:00
Леганес
Реал Сосьедад
21
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Салават Юлаев
Б
43
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз
Анахайм Дакс
13
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Тампа-Бэй Лайтнинг
03
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари Флэймз
Эдмонтон Ойлерз
38
Все события
Фоторепортажи
21Безупречная Трусова, ошибки Косторной и Щербаковой. Тренировки ЧЕ-2020
19Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы!
16:53 (мск), источник: Sport24

Джокович — восьмикратный победитель Australian Open. После трех сетов все думали, что он проиграет

Теперь серб станет первой ракеткой мира.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

В финал Australian Open добрался только один человек из топ-3 — прошлогодний победитель Новак Джокович. Главный фаворит турнира на любимых кортах показала себя практически идеально. В большинстве матчей он не выкладывался и на половину своих возможностей. Так было в матче с Роджером Федерером, например.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но швейцарец проиграл матч из-за травмы. У Доминика Тима проблем со здоровьем, к счастью, нет. Австриец вообще попал в финал сенсационно (раньше не выходил дальше четвертого круга). Он на харде не особо специализируется, да и на турнирах «Большого шлема» ему всегда не везет. В этот раз он подошел к Australian Open в идеальной форме и расправился со всеми соперниками, включая Рафаэля Надаля.

Поэтому хоть Джоковича и окрестили победителем мэйджора, вряд ли ему достанется титул так легко. Тим без борьбы с корта не уйдет. Слишком уж долго ему не везло.

Во время загрузки произошла ошибка.

Только вот в первом сете этой борьбы не было видно. Джокович сделал брейк уже во втором гейме. Тим отправлял мячи в аут и сетку, не выдерживал затяжных розыгрышей и просто нервничал. 5 невынужденных ошибок помогли сербу повести — 2:0.

Во время загрузки произошла ошибка.

Новак играл настолько идеально, что загрустил не только соперник, но и весь его бокс на трибуне. Впервые Джокович ошибся только в четвертом гейме. И то из-за того, что преимущество позволяло ему пробовать разные комбинации. Тот гейм Тим выиграл с большим трудом. На свечу соперника Джокович ответил ударом между ног. Только вот мяч попал на ракетку Доминику и тот успешно пробил на силу — 1:3.

Во время загрузки произошла ошибка.

Джокович следом взял еще один гейм и счет 4:1 выглядел, как приговор для Тима. Но потом австриец выстрадал свой второй гейм и сделал обратный брейк. У Тима прошел обратный кросс в затяжном розыгрыше и он быстро реализовал двойной брейк-пойнт — 3:4.

Такой поворот событий его и взбодрил. Двумя мощными смэшами в восьмом гейме он сравнял счет — 4:4. Джоковича этот расклад не устраивал. Серб поругался на себя и прервал серию их трех проигранных геймов — 5:4. Для австрийца ничего еще не было потеряно, но сил на заключительный отрезок не хватило. Тим слишком много ошибался. Судьбу первой партии решила его двойная на сетболе — 4:6.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вторая партия началась быстрым обменом геймов под ноль, а потом события начали повторяться. Только на этот раз первым брейканул Тим. У Джоковича разладилась подача и его двойная вывела австрийца вперед — 2:1.

Шанс спастись у серба был в шестом гейме. Тим после двойной ошибки просто подарил ему брейк-пойнт. Потом, правда, разводкой по углам его отыграл. Тим отлично подал, и дождался ошибки соперника — Новак пробил с форхенда в сетку — 4:2.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отыграться Джоковичу удалось только в восьмом гейме. И то, потому что Тим грубо ошибся ударом по линии — 4:4. А потом на серба навалилась куча проблем. Мало того, что он стал раздражительным, так еще и получил два предупреждения от судьи за задержку времени. Собраться уже не вышло — 4:5. Тиму ничего не стоило реализовать двойной сетбол — 6:4.

Во время загрузки произошла ошибка.

После завершения партии Джокович подошел к судье и похлопал его по кроссовку. По правилам за такое игрока должны были дисквалифицировать, но благоразумный судья не стал лишать зрителей просмотра такого интересного матча. Тем более Тим повел с брейком.

И на этом дело не закончилось. Австриец был на таком кураже, что в третьем гейме повел с двойным брейком — 3:0. Джокович не ожидал такого преображения от соперника и не напоминал себя прежнего. Серб совсем потерял подачу и не справлялся в простых ситуациях. Хотя имел шансы сократить разрыв.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но когда Доминик подтвердил свой брейк (4:0), то для Джоковича важно было уже не вытащить партию, а хотя бы попытаться взять гейм престижа. Удалось даже два — 2:5. Потягался серб и еще за один, но с четвертой попытки Тим реализовал сетбол — 6:2. Никогда там близко к первой победе на турнире «Большого шлема» он еще не был.

Во время загрузки произошла ошибка.

И не стал. В третьем гейме Тим упустил брейк-пойнт и, наверное, это решило все — 1:2. Джокович стал увереннее. Он усилил игру и сменил тактику, что стало неожиданностью для австрийца. Это помогло в восьмом гейме. Тим стал творить что-то странное и никак не мог попасть первым мячом. Ноле ушел подавать на победу в партии (5:3). Серб перевел игру в пятую партию легким эйсом — 6:3.

Во время загрузки произошла ошибка.

Такой напор не прошел для Тима бесследно. В третьем гейме он не выдержал затяжного розыгрыша, а потом Джокович заставил его ошибиться после ударов под форхенд — 2:1. У Тима была отличная возможность восстановить равновесие, но аут на втором брейк-пойнте только увеличил отрыв серба в решающей партии — 3:1.

Во время загрузки произошла ошибка.

Седьмой гейм мог стать роковым, но Тим спасся с брейк-пойнта — Джокович пытался принять навылет, только не попал — 3:4. Жаль, что у серба никуда не пропала подача — 5:4. В решающем гейме Тим сделал пару отчаянных попыток, чтобы спасти партию, но риск не оправдался. Джокович — восьмикратный победитель Australian Open.

Во время загрузки произошла ошибка.

Australian Open. Финал. Мужчины

Доминик Тим — Новак Джокович — 4:6, 6:4, 6:2, 3:6, 4:6 (2:3)

Виктория Дмитриева

Читайте также
 «Андрюха, жги!» Русские хоккеисты ярко затусили на яхте с американками: видео
«Было бы странно, если бы я не жила за его счет». Русскую жену Луиса Адриано назвали нахлебницей
«Тренер в него влюблен»: как Смолов дебютировал в Испании
Защитник «Ливерпуля» близок к переходу в «Ювентус»
Новое шоу Роналду: Дубль с пенальти и повтор рекорда Трезеге
Фанаты «Нью-Джерси» ругают Гусева, называя «мусором»
Лэмпард потребовал у боссов «Челси» купить вратаря
Футболист «Локомотива» избежал перелома ноги
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь