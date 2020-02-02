Джокович — восьмикратный победитель Australian Open. После трех сетов все думали, что он проиграет

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В финал Australian Open добрался только один человек из топ-3 — прошлогодний победитель Новак Джокович. Главный фаворит турнира на любимых кортах показала себя практически идеально. В большинстве матчей он не выкладывался и на половину своих возможностей. Так было в матче с Роджером Федерером, например.

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Но швейцарец проиграл матч из-за травмы. У Доминика Тима проблем со здоровьем, к счастью, нет. Австриец вообще попал в финал сенсационно (раньше не выходил дальше четвертого круга). Он на харде не особо специализируется, да и на турнирах «Большого шлема» ему всегда не везет. В этот раз он подошел к Australian Open в идеальной форме и расправился со всеми соперниками, включая Рафаэля Надаля.

Поэтому хоть Джоковича и окрестили победителем мэйджора, вряд ли ему достанется титул так легко. Тим без борьбы с корта не уйдет. Слишком уж долго ему не везло.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B8DmTaMpZM8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B8DmTaMpZM8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B8DmTaMpZM8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Australian Open (@australianopen)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-02-02T07:32:19+00:00">1 Фев 2020 в 11:32 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Только вот в первом сете этой борьбы не было видно. Джокович сделал брейк уже во втором гейме. Тим отправлял мячи в аут и сетку, не выдерживал затяжных розыгрышей и просто нервничал. 5 невынужденных ошибок помогли сербу повести — 2:0.

Новак играл настолько идеально, что загрустил не только соперник, но и весь его бокс на трибуне. Впервые Джокович ошибся только в четвертом гейме. И то из-за того, что преимущество позволяло ему пробовать разные комбинации. Тот гейм Тим выиграл с большим трудом. На свечу соперника Джокович ответил ударом между ног. Только вот мяч попал на ракетку Доминику и тот успешно пробил на силу — 1:3.

Джокович следом взял еще один гейм и счет 4:1 выглядел, как приговор для Тима. Но потом австриец выстрадал свой второй гейм и сделал обратный брейк. У Тима прошел обратный кросс в затяжном розыгрыше и он быстро реализовал двойной брейк-пойнт — 3:4.

Такой поворот событий его и взбодрил. Двумя мощными смэшами в восьмом гейме он сравнял счет — 4:4. Джоковича этот расклад не устраивал. Серб поругался на себя и прервал серию их трех проигранных геймов — 5:4. Для австрийца ничего еще не было потеряно, но сил на заключительный отрезок не хватило. Тим слишком много ошибался. Судьбу первой партии решила его двойная на сетболе — 4:6.

Вторая партия началась быстрым обменом геймов под ноль, а потом события начали повторяться. Только на этот раз первым брейканул Тим. У Джоковича разладилась подача и его двойная вывела австрийца вперед — 2:1.

Шанс спастись у серба был в шестом гейме. Тим после двойной ошибки просто подарил ему брейк-пойнт. Потом, правда, разводкой по углам его отыграл. Тим отлично подал, и дождался ошибки соперника — Новак пробил с форхенда в сетку — 4:2.

Отыграться Джоковичу удалось только в восьмом гейме. И то, потому что Тим грубо ошибся ударом по линии — 4:4. А потом на серба навалилась куча проблем. Мало того, что он стал раздражительным, так еще и получил два предупреждения от судьи за задержку времени. Собраться уже не вышло — 4:5. Тиму ничего не стоило реализовать двойной сетбол — 6:4.

После завершения партии Джокович подошел к судье и похлопал его по кроссовку. По правилам за такое игрока должны были дисквалифицировать, но благоразумный судья не стал лишать зрителей просмотра такого интересного матча. Тем более Тим повел с брейком.

И на этом дело не закончилось. Австриец был на таком кураже, что в третьем гейме повел с двойным брейком — 3:0. Джокович не ожидал такого преображения от соперника и не напоминал себя прежнего. Серб совсем потерял подачу и не справлялся в простых ситуациях. Хотя имел шансы сократить разрыв.

Но когда Доминик подтвердил свой брейк (4:0), то для Джоковича важно было уже не вытащить партию, а хотя бы попытаться взять гейм престижа. Удалось даже два — 2:5. Потягался серб и еще за один, но с четвертой попытки Тим реализовал сетбол — 6:2. Никогда там близко к первой победе на турнире «Большого шлема» он еще не был.

И не стал. В третьем гейме Тим упустил брейк-пойнт и, наверное, это решило все — 1:2. Джокович стал увереннее. Он усилил игру и сменил тактику, что стало неожиданностью для австрийца. Это помогло в восьмом гейме. Тим стал творить что-то странное и никак не мог попасть первым мячом. Ноле ушел подавать на победу в партии (5:3). Серб перевел игру в пятую партию легким эйсом — 6:3.

Такой напор не прошел для Тима бесследно. В третьем гейме он не выдержал затяжного розыгрыша, а потом Джокович заставил его ошибиться после ударов под форхенд — 2:1. У Тима была отличная возможность восстановить равновесие, но аут на втором брейк-пойнте только увеличил отрыв серба в решающей партии — 3:1.

Седьмой гейм мог стать роковым, но Тим спасся с брейк-пойнта — Джокович пытался принять навылет, только не попал — 3:4. Жаль, что у серба никуда не пропала подача — 5:4. В решающем гейме Тим сделал пару отчаянных попыток, чтобы спасти партию, но риск не оправдался. Джокович — восьмикратный победитель Australian Open.

Australian Open. Финал. Мужчины

Доминик Тим — Новак Джокович — 4:6, 6:4, 6:2, 3:6, 4:6 (2:3)