Казахстанские теннисисты совершили рывок в рейтинге после исторического Australian Open
Казахстанские теннисисты Михаил Кукушкин и Александр Бублик улучшили свои позиции в парном разряде обновленного рейтинга Ассоциации
Казахстанские теннисисты Михаил Кукушкин и Александр Бублик улучшили свои позиции в парном разряде обновленного рейтинга Ассоциации
На минувшей неделе казахстанский дуэт дошел по полуфинала парного разряда Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходил в Мельбурне.
В своем первом в истории полуфинале «Большого шлема» казахстанцы уступили Радживу Рами (США) и Джо Солсбери (Великобритания) в трех партиях со счетом 6:4, 3:6, 4:6.
Этот результат позволил Кукушкину подняться на 74 позиции и расположиться на 68-м месте. Бублик же отыграл сразу 246 строчек и стал 96-м.
Еще два представителя Казахстана также улучшили свое положение в рейтинге ATP.
Так, Андрей Голубев расположился на 132-м месте (+17), а Александр Недовесов — на 146-м (+20).