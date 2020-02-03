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3 февраля, источник: Vesti.kz

Казахстанские теннисисты совершили рывок в рейтинге после исторического Australian Open

Казахстанские теннисисты Михаил Кукушкин и Александр Бублик улучшили свои позиции в парном разряде обновленного рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

На минувшей неделе казахстанский дуэт дошел по полуфинала парного разряда Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходил в Мельбурне.

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В своем первом в истории полуфинале «Большого шлема» казахстанцы уступили Радживу Рами (США) и Джо Солсбери (Великобритания) в трех партиях со счетом 6:4, 3:6, 4:6.

Этот результат позволил Кукушкину подняться на 74 позиции и расположиться на 68-м месте. Бублик же отыграл сразу 246 строчек и стал 96-м.

Еще два представителя Казахстана также улучшили свое положение в рейтинге ATP.

Так, Андрей Голубев расположился на 132-м месте (+17), а Александр Недовесов — на 146-м (+20).

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