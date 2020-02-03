Казахстанские теннисисты совершили рывок в рейтинге после исторического Australian Open

Источник: РИА "Новости"

На минувшей неделе казахстанский дуэт дошел по полуфинала парного разряда Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходил в Мельбурне.

В своем первом в истории полуфинале «Большого шлема» казахстанцы уступили Радживу Рами (США) и Джо Солсбери (Великобритания) в трех партиях со счетом 6:4, 3:6, 4:6.

Этот результат позволил Кукушкину подняться на 74 позиции и расположиться на 68-м месте. Бублик же отыграл сразу 246 строчек и стал 96-м.

Еще два представителя Казахстана также улучшили свое положение в рейтинге ATP.