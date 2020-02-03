Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Адмирал
Амур
02
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
СКА
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Йокерит
Футбол. Зарубежный
22:45
Сампдория
Наполи
Все события
Фоторепортажи
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
9Джокович выиграл Australian Open
11:29 (мск), источник: ТАСС

Новак Джокович возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов

ТАСС, 3 февраля. Серб Новак Джокович занял первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после победы на Открытом чемпионате Австралии — первом в сезоне турнире серии Большого шлема. Обновленный рейтинг опубликован в понедельник на официальном сайте организации.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

В финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в воскресенье 32-летний Джокович выиграл у австрийца Доминика Тима со счетом 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4. Ранее Джокович четырежды возглавлял рейтинг ATP и в общей сложности провел 275 недель в ранге первой ракетки мира. Лидером по этому показателю является швейцарец Роджер Федерер, возглавлявший рейтинг в течение 310 недель.

Читайте также
Сафин вручил Джоковичу трофей за победу на Australian Open

Серб, в активе которого 9720 очков, поднялся на одну позицию, сместив с первой строчки испанца Рафаэля Надаля (9395). Лидирующую тройку замыкает Федерер (7130).

Тим (7045) улучшил свое положение в рейтинге на один пункт, сместив с четвертого на пятое место россиянина Даниила Медведева (5960). Вслед за Медведевым в первой десятке расположились грек Стефанос Циципас (4745), дошедший до полуфинала Открытого чемпионата Австралии представитель Германии Александр Зверев (3885), итальянец Маттео Берреттини (2905), француз Гаэль Монфис (2700) и бельгиец Давид Гоффен (2555).

Россиянин Андрей Рублев (2174) поднялся с 16-го на 15-е место, Карен Хачанов (1995) сохранил 17-ю строчку рейтинга.


Джокович стал победителем Australian Open
Радио Свобода
Читайте также
 Ирина Роднина: это для меня в жизни человек номер один
Емельяненко: удар пришелся в висок, и я почувствовал, как пошел вниз
Федор Емельяненко надеется, что помирится с братом Александром
Победительница Australian Open из Москвы вошла в десятку лучших
Все матчи МХЛ начнутся с минуты молчания в память о казахстанце
Чемпионка ОИ посчитала бессмысленным возвращение Загитовой
Шайба россиянина помогла «Каролине» победить «Ванкувер» в НХЛ
«Автомобилист» вышел в плей-офф после победы ЦСКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь