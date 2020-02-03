Соболенко занимает 13-е место в новом рейтинге WTA

Источник: Reuters

Перед стартом на Australian Open Арина Соболенко была 12-й, а теперь занимает 13-е место, имея 2820 очков.

Читайте также Соболенко и Мертенс не смогли выйти в полуфинал Australian Open в парном разряде

Экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко сейчас находится на 53-й позиции (1051 очко), Александра Саснович занимает 113-е место (577), Ольга Говорцова на 187-й строке (312). На этой неделе белорусские теннисистки в составе национальной сборной проведут стартовый матч Кубка Федерации в гостях у команды Нидерландов.

Рейтинг WTA возглавляет австралийка Эшли Барти (8387 очков), на второй позиции румынка Симона Халеп (6101), замыкает первую тройку чешская теннисистка Каролина Плишкова (5290). Новоиспеченная победительница открытого чемпионата Австралии София Кенин из США поднялась с 15-го на 7-е место, набрав 4495 очков.