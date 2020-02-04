Теннисистка Павлюченкова пропустит матч Кубка Федерации и турнир в Петербурге

Источник: РИА "Новости"

Матч отборочного раунда Кубка Федерации между сборными России и Румынии пройдет 7—8 февраля в Клуже-Напоке (Румыния).

«Павлюченкова пропустит Кубок Федерации и турнир в Санкт-Петербурге, чтобы лучше подготовиться к другим турнирам», — сказали в пресс-службе ФТР.

В состав сборной России в игре с румынками вошли Екатерина Александрова, занимающая 28-й номер в рейтинге Женской теннисной ассоциации, Вероника Кудерметова (40), Светлана Кузнецова (53) и Анна Калинская (109). Капитаном российской команды назначен Игорь Андреев.

Матчи Мировой группы Кубка Федерации с 2020 года проводятся по новому формату. В отборочном раунде сыграют 16 сборных, восемь победителей противостояний выйдут в финальный раунд, который пройдет в Будапеште 14—19 апреля . Там к ним присоединятся финалисты прошлогоднего розыгрыша Кубка Федерации (сборные Австралии и Франции), команда Венгрии (организатор финального турнира) и обладатель wild card («специального приглашения»).