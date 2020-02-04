Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Монако
Анже
Футбол. Зарубежный
21:00
Лилль
Ренн
Футбол. Зарубежный
23:05
Нант
ПСЖ
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Филадельфия Флайерз
03
Хоккей. НХЛ
5.02
Бостон Брюинз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
5.02
Баффало Сэйбрз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
5.02
Тампа-Бэй Лайтнинг
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
5.02
Нью-Джерси Дэвилз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
5.02
Нью-Йорк Айлендерс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
5.02
Вашингтон Кэпиталз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
5.02
Коламбус Блю Джэкетс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Флорида Пантерз
35
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Даллас Старз
35
Все события
Фоторепортажи
12Кроссовки, которые помогут скрасить ожидание весны
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
12:22 (мск), источник: ТАСС

Теннисистка Павлюченкова пропустит матч Кубка Федерации и турнир в Петербурге

МОСКВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Четвертьфиналистка Открытого чемпионата Австралии 2020 года Анастасия Павлюченкова на сыграет за сборную России против команды Румынии в матче Кубка Федерации и пропустит турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации тенниса России.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Матч отборочного раунда Кубка Федерации между сборными России и Румынии пройдет 7—8 февраля в Клуже-Напоке (Румыния).

«Павлюченкова пропустит Кубок Федерации и турнир в Санкт-Петербурге, чтобы лучше подготовиться к другим турнирам», — сказали в пресс-службе ФТР.

В состав сборной России в игре с румынками вошли Екатерина Александрова, занимающая 28-й номер в рейтинге Женской теннисной ассоциации, Вероника Кудерметова (40), Светлана Кузнецова (53) и Анна Калинская (109). Капитаном российской команды назначен Игорь Андреев.

Матчи Мировой группы Кубка Федерации с 2020 года проводятся по новому формату. В отборочном раунде сыграют 16 сборных, восемь победителей противостояний выйдут в финальный раунд, который пройдет в Будапеште 14—19 апреля. Там к ним присоединятся финалисты прошлогоднего розыгрыша Кубка Федерации (сборные Австралии и Франции), команда Венгрии (организатор финального турнира) и обладатель wild card («специального приглашения»).

В финальном раунде 12 команд будут разделены на четыре группы, лучшие коллективы по итогам группового этапа выйдут в полуфинал, финалисты получат право на участие в решающем раунде следующего розыгрыша турнира. Соревнования будут длиться в течение одной недели, матчи будут состоять из двух одиночных встреч и одной парной.

 Ирина Роднина: это для меня в жизни человек номер один
Емельяненко: удар пришелся в висок, и я почувствовал, как пошел вниз
«Ливерпуль» станет чемпионом уже в марте? Вероятность высока
«Допинг могла передать жена»: россиянину грозит дисквалификация
Игроки «Манчестер Сити» раскритиковали Гвардиолу
Панарину надоело тащить одному. «Рейнджерс» далеко до плей-офф
В «Челси» может начаться конфликт из-за ситуации с игроком
Емельяненко замечен в странном виде возле больницы (видео)
Шайба Панарина вошла в топ-10 лучших голов января в НХЛ (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь