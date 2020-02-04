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4 февраля, источник: Спорт РИА Новости

Донской проиграл в первом раунде турнира в Индии

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Россиянин Евгений Донской не смог пробиться во второй раунд теннисного турнира в Пуне (Индия), призовой фонд которого составляет почти 550 тысяч долларов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Донской во вторник в матче первого круга уступил представителю Белоруссии Илье Ивашко со счетом 3:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 9 минут.

Следующим соперником Ивашко будет итальянец Стефано Травалья, посеянный под третьим номером.

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