Донской проиграл в первом раунде турнира в Индии
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Россиянин Евгений Донской не смог пробиться во второй раунд теннисного турнира в Пуне (Индия), призовой фонд которого составляет почти 550 тысяч долларов.
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Россиянин Евгений Донской не смог пробиться во второй раунд теннисного турнира в Пуне (Индия), призовой фонд которого составляет почти 550 тысяч долларов.
Донской во вторник в матче первого круга уступил представителю Белоруссии Илье Ивашко со счетом 3:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 9 минут.
Следующим соперником Ивашко будет итальянец Стефано Травалья, посеянный под третьим номером.