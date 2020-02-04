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4 февраля, источник: Vesti.kz

Бублик вышел во второй круг турнира во Франции

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик вышел во второй круг одиночного турнира ATP в Монпелье (Франция), передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

В первом круге его соперником был Хенри Лааксонен из Швейцарии. Встреча прошла в три сета и завершилась победой казахстанца со счетом 6:7, 7:1, 7:6.

22-летний Бублик реализовал пять брейк-поинтов из девяти и совершил 20 эйсов, допустив 12 двойных ошибок.

Соперником Бублика по 1/8-й финала, которая состоится завтра, 4 февраля, станет бельгиец Давид Гоффен.

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