Бублик вышел во второй круг турнира во Франции
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик вышел во второй круг одиночного турнира ATP в Монпелье (Франция), передает корреспондент Vesti.kz.
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик вышел во второй круг одиночного турнира ATP в Монпелье (Франция), передает корреспондент Vesti.kz.
В первом круге его соперником был Хенри Лааксонен из Швейцарии. Встреча прошла в три сета и завершилась победой казахстанца со счетом 6:7, 7:1, 7:6.
22-летний Бублик реализовал пять
Соперником Бублика по 1/8-й финала, которая состоится завтра, 4 февраля, станет бельгиец Давид Гоффен.