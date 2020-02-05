Касаткина получила wild card на турнир в Санкт-Петербурге
С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 фев — РИА Новости, Сергей Яременко. Российская теннисистка Дарья Касаткина получила wild card на St. Petersburg Ladies Trophy, сообщает
С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 фев — РИА Новости, Сергей Яременко. Российская теннисистка Дарья Касаткина получила wild card на St. Petersburg Ladies Trophy, сообщает
Турнир в
Помимо Касаткиной, wild card от организаторов получили пятая ракетка мира Белинда Бенчич из Швейцарии, представительница Великобритании Йоханна Конта (14-е место в рейтинге WTA) и россиянка Светлана Кузнецова (49). Wild card для участия в турнире со стадии квалификации выделены двум россиянкам: Дарье Мишиной и Полине Кудерметовой. Специальное приглашение в отборочный турнир также получат Вера Звонарева и румынка Сорана Кырстя (69).