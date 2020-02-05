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16:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Касаткина получила wild card на турнир в Санкт-Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 фев — РИА Новости, Сергей Яременко. Российская теннисистка Дарья Касаткина получила wild card на St. Petersburg Ladies Trophy, сообщает пресс-служба турнира.

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Источник: Спорт РИА Новости

Турнир в Санкт-Петербурге, входящий в календарь Женской теннисной ассоциации (WTА), пройдет с 10 по 16 февраля. Касаткина в настоящее время занимает 71-е место в мировом рейтинге.

Помимо Касаткиной, wild card от организаторов получили пятая ракетка мира Белинда Бенчич из Швейцарии, представительница Великобритании Йоханна Конта (14-е место в рейтинге WTA) и россиянка Светлана Кузнецова (49). Wild card для участия в турнире со стадии квалификации выделены двум россиянкам: Дарье Мишиной и Полине Кудерметовой. Специальное приглашение в отборочный турнир также получат Вера Звонарева и румынка Сорана Кырстя (69).

Пресс-служба турнира также сообщает, что россиянка Анна Калинская не сможет сыграть в Петербурге из-за участия в матче Кубка Федерации между сборными России и Румынии. Ее место в квалификации займет другая представительница России Камила Рахимова.

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