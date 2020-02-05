Касаткина получила wild card на турнир в Санкт-Петербурге

Источник: Спорт РИА Новости

Турнир в Санкт-Петербурге, входящий в календарь Женской теннисной ассоциации (WTА), пройдет с 10 по 16 февраля. Касаткина в настоящее время занимает 71-е место в мировом рейтинге.

Помимо Касаткиной, wild card от организаторов получили пятая ракетка мира Белинда Бенчич из Швейцарии, представительница Великобритании Йоханна Конта (14-е место в рейтинге WTA) и россиянка Светлана Кузнецова (49). Wild card для участия в турнире со стадии квалификации выделены двум россиянкам: Дарье Мишиной и Полине Кудерметовой. Специальное приглашение в отборочный турнир также получат Вера Звонарева и румынка Сорана Кырстя (69).