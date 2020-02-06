Кенин сравнивают с Шараповой, а россиянка тем временем развлекается в Америке
Софья Кенин после триумфа в Мельбурне вспомнила, как равнялась на Курникову и Шарапову. У самой Марии в спортивном плане всё безрадостно.
Софья Кенин после триумфа в Мельбурне вспомнила, как равнялась на Курникову и Шарапову. У самой Марии в спортивном плане всё безрадостно.
Российская теннисистка Мария Шарапова, после поражения от Донны Векич на старте Australian Open вернувшаяся в США, посетила празднование 100-летия со дня основания американского журнала о дизайне Architectural Digest. На этом мероприятии экс первая ракетка мира и обладательница «Карьерного шлема» встретилась с британской супермоделью, актрисой и певицей Наоми Кэмпбелл. 32-летняя спортсменка опубликовала фотографию, где она стоит вместе с 49-летней Кэмпбелл и главным редактором Architectural Digest Эми Эстли. «Провела вечер с двумя необыкновенными женщинами на праздновании 100-летия Architectural Digest», — написала Шарапова.
Ранее Мария, опустившаяся в конец 4-й сотни рейтинга, побывала в музее антикварных артефактов в
Тем временем Елена Веснина, победительница трёх турниров «Большого шлема» и Олимпиады-2016 в паре с Екатериной Макаровой, сравнила с Шараповой Софью Кенин, которая завоевала в Мельбурне титул. Напомним, сама Кенин признавалась, что в детстве Мария была её кумиром. «Да, их истории
Я равнялась на Марию Шарапову, Анну Курникову. В детстве смотрела их матчи.
Кенин вспоминала про Шарапову и непосредственно после триумфа на Australian Open. «Я равнялась на Марию Шарапову, Анну Курникову. В детстве смотрела их матчи. Я видела по телевизору, как Мария выиграла турнир “Большого шлема” в 17 лет. Да, наблюдение за российскими теннисистками мне точно помогло. Во мне, безусловно, присутствует
А напарница Весниной по всем главным победам объявила, что в
Решение Екатерины о завершении карьеры фактически перечёркивает надежды болельщиков на возвращение в тур Елены и воссоединение их пары. Даже если сама Веснина, 20 ноября 2018 года родившая дочку, возобновит карьеру, вряд ли то же самое сделает Макарова — а ни с кем другим столь успешно играть в паре Елене не удавалось.
Артём Тайманов