Казахстанские теннисистки узнали расписание игр с Бельгией за выход в финальную стадию Кубка Федерации
Состоялась жеребьевка матчевой встречи между сборными Казахстана и Бельгии по теннису в Кубке Федерации, передает корреспондент Vesti.kz.
Состоялась жеребьевка матчевой встречи между сборными Казахстана и Бельгии по теннису в Кубке Федерации, передает корреспондент Vesti.kz.
По ее итогам в первый день, 7 февраля, Зарина Дияс встретится с Элизе Мертенс, а Юлия Путинцева — с Исалин Бонавентюре.
Во второй день, 8 февраля, состоятся матчи Мертенс — Путинцева и Боновентуре — Дияс.
В парной встрече казахстанки Ярослава Шведова и Анна Данилина встретятся с Кирстен Флипкинс и Греетье Миннен.
Все игры состоятся в бельгийском Кортрейке.
Победитель матча Казахстан — Бельгия выйдет в финальную часть, в которой сыграют 12 сборных.
Турнир в новом формате пройдет с 14 по 19 апреля в венгерском Будапеште.