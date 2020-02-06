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6 февраля, источник: Vesti.kz

Казахстанские теннисистки узнали расписание игр с Бельгией за выход в финальную стадию Кубка Федерации

Состоялась жеребьевка матчевой встречи между сборными Казахстана и Бельгии по теннису в Кубке Федерации, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

По ее итогам в первый день, 7 февраля, Зарина Дияс встретится с Элизе Мертенс, а Юлия Путинцева — с Исалин Бонавентюре.

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Во второй день, 8 февраля, состоятся матчи Мертенс — Путинцева и Боновентуре — Дияс.

В парной встрече казахстанки Ярослава Шведова и Анна Данилина встретятся с Кирстен Флипкинс и Греетье Миннен.

Все игры состоятся в бельгийском Кортрейке.

Победитель матча Казахстан — Бельгия выйдет в финальную часть, в которой сыграют 12 сборных.

Турнир в новом формате пройдет с 14 по 19 апреля в венгерском Будапеште.

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