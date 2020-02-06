Русе и Александрова откроют матч Кубка Федерации Румыния — Россия
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова сыграет с румынкой
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова сыграет с румынкой
Как отмечается в сообщении, это стало известно в ходе жеребьевки в четверг. Во второй встрече, которая также состоится в пятницу, на корт выйдут Вероника Кудерметова (Россия) и Ана Богдан.
В третьей встрече, которая запланирована на субботу, Богдан сыграет с Александровой, на четвертую игру заявлены Русе и Кудерметова. В парном матче должны сыграть Ирина Мария Бара/Иоана Ралука Олару (Румыния) и Анна Калинская/Анна Блинкова.
В пятницу матчи начнутся в 17:00 мск, в субботу — в 15:00.