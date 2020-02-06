Текущие события
Хоккей. Европа
19:30
Финляндия
Россия
Хоккей. Европа
21:00
Чехия
Швеция
Хоккей. НХЛ
7.02
Баффало Сэйбрз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
7.02
Монреаль Канадиенс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
7.02
Тампа-Бэй Лайтнинг
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
7.02
Флорида Пантерз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
7.02
Нью-Йорк Айлендерс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
7.02
Филадельфия Флайерз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
7.02
Оттава Сенаторз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго Блэкхокс
Бостон Брюинз
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
03:30
Нью-Йорк Рейнджерс
Торонто Мэйпл Ливз
53
Все события
Фоторепортажи
8Косторная выиграла ЧЕ по фигурному катанию
21Безупречная Трусова, ошибки Косторной и Щербаковой. Тренировки ЧЕ-2020
15:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Русе и Александрова откроют матч Кубка Федерации Румыния — Россия

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова сыграет с румынкой Еленой-Габриэлой Русе в первой встрече квалификационного матча Кубка Федерации, который пройдет в румынском городе Клуж-Напока, сообщается на сайте Федерации тенниса России.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в сообщении, это стало известно в ходе жеребьевки в четверг. Во второй встрече, которая также состоится в пятницу, на корт выйдут Вероника Кудерметова (Россия) и Ана Богдан.

В третьей встрече, которая запланирована на субботу, Богдан сыграет с Александровой, на четвертую игру заявлены Русе и Кудерметова. В парном матче должны сыграть Ирина Мария Бара/Иоана Ралука Олару (Румыния) и Анна Калинская/Анна Блинкова.

В пятницу матчи начнутся в 17:00 мск, в субботу — в 15:00.

 В инстаграмме этой красотки-серфингистки есть, на что посмотреть
Фигуристая бомба: американская модель едва не сорвала Супербоул
«Спартак» сырой, игры не видно: команда проиграла «Локомотиву»
Хабиб объяснил, почему не считает себя примером для подражания
Американская модель едва не сорвала Супербоул (фото)
Роналду: В детстве думал, что в 35 лет буду рыбачить на Мадейре
Месси может уйти из «Барселоны». Что об этом известно
На критику Бучневич ответил отличным матчем и задвинул Панарина
«Был паршивой овцой»: откровения Эриксена о «Тоттенхэме»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь