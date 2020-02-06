Егор Герасимов пробился в четвертьфинал турнира в Пуне

Сегодня в 1/8 финала белорус переиграл в трехсетовом поединке серба Николу Милоевича (148-й номер рейтинга АТР) — 2:6, 6:3, 6:2. В матче первого раунда Егор Герасимов победил в двух сетах итальянца Паоло Лоренци (115) — 6:2, 6:3, а в игре за выход в полуфинал встретится с представителем Республики Корея Квон Сун Ву (88).