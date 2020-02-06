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6 февраля, источник: БЕЛТА

Егор Герасимов пробился в четвертьфинал турнира в Пуне

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов, занимающий 90-е место в мировом рейтинге, стал четвертьфиналистом турнира в индийской Пуне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в 1/8 финала белорус переиграл в трехсетовом поединке серба Николу Милоевича (148-й номер рейтинга АТР) — 2:6, 6:3, 6:2. В матче первого раунда Егор Герасимов победил в двух сетах итальянца Паоло Лоренци (115) — 6:2, 6:3, а в игре за выход в полуфинал встретится с представителем Республики Корея Квон Сун Ву (88).

В другом завтрашнем четвертьфинале одиночного разряда соперником еще одного белоруса Ильи Ивашко (152) будет чешский теннисист Иржи Веселый (107).

Белорус Андрей Василевский и израильтянин Йонатан Эрлих сегодня вышли в полуфинал парного разряда, победив итальянский дуэт Паоло Лоренци / Стефано Травалья — 5:7, 6:1, 10:8.

Турнир в Пуне, призовой фонд которого составляет $546 тыс., финиширует 9 февраля.

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