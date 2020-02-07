Соболенко обыграла Рус в матче Кубка Федерации с Нидерландами, счет после первого дня — 1:1

Во втором одиночном поединке Арина Соболенко (13-й номер рейтинга WTA) победила Аранчу Рус (77) — 6:2, 6:3.

В стартовой встрече Александра Саснович (113) проиграла Кики Бертенс (8) — 7:6 (7:5), 2:6, 1:6.

Завтра пройдут еще два одиночных поединка: Арина Соболенко — Кики Бертенс, Александра Саснович — Аранча Рус. Потом состоится парная встреча, в которой белорусский дуэт Ольга Говорцова / Лидия Морозова встретится с тандемом хозяек Деми Схюрс / Лесли Керхов.

По регламенту турнира, во второй день соревнований капитаны команд Татьяна Пучек и Пол Хархайс могут произвести замены.

Ранее сборные Беларуси и Нидерландов встречались в розыгрыше Кубка Федерации четыре раза — голландки одержали три виктории, белоруски — одну. В мировом командном рейтинге женская сборная Беларуси занимает 5-е место, сборная Нидерландов находится на 19-й позиции.

В других матчах сыграют: Испания — Япония, Швейцария — Канада, Румыния — Россия, Бразилия — Германия, Словакия — Великобритания, Бельгия — Казахстан, США — Латвия.