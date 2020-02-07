Сборная Румынии сравняла счет в квалификационном матче Кубка Федерации со сборной России

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 6:1 в пользу 27-летней румынки. 22-летняя Кудерметова располагается на 38-м месте рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), Богдан — на 90-м.

Счет в противостоянии до трех побед стал 1−1. Ранее в пятницу Екатерина Александрова (28) обыграла Елену-Габриэлу Рузе (166). В субботу Александрова встретится с Богдан, а Кудерметова — с Рузе, в парном разряде Анна Блинкова и Анна Калинская сыграют против Ирины Бары и Йоаны Олару.

В финальном раунде 12 команд будут разделены на четыре группы, лучшие коллективы по итогам группового этапа выйдут в полуфинал, финалисты получат право на участие в решающем раунде следующего розыгрыша турнира. Соревнования будут длиться в течение одной недели, матчи будут состоять из двух одиночных встреч и одной парной.