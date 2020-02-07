Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Алавес
Эйбар
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Анже
Лилль
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Рома
Болонья
13
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Айнтрахт Ф
Аугсбург
30
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Миннесота Уайлд
Все события
Фоторепортажи
21Безупречная Трусова, ошибки Косторной и Щербаковой. Тренировки ЧЕ-2020
9Погиб Коби Брайант
7 февраля, источник: Vesti.kz

Путинцева дважды спаслась от поражения и принесла первую победу Казахстану в матче с Бельгией

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева обыграла бельгийку Исалин Бонавентюре во второй игре матчевой встречи в рамках Кубка Федерации за право сыграть в финальной стадии турнира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Встреча, продолжавшаяся два часа и 45 минут, завершилась со счетом 3:6, 7:6 (7:2), 6:2. Стоит отметить, что в первой партии Путинцева вела 3:2, но затем проиграла четыре гейма подряд. Во втором же сете она была в шаге от поражения, сначала отыгравший на чужой подаче с 4:5, а затем — 5:6.

Стоит отметить, что Путинцева является 34-й ракеткой мира, а Бонавентюре — 115-й.

В стартовом матче противостояния казахстанка Зарина Дияс проиграла первой ракетке Бельгии и 19-й в рейтинге WTA Элизе Мертенс со счетом 1:6, 6:2, 6:1. Теннисистки провели на корте один час и 45 минут.

Таким образом, счет в противостоянии стал 1:1. Во второй день, 8 февраля, первыми на корт выйдут Путинцева и Мертенс, а затем Дияс и Боновентуре. В парной встрече заявлены казахстанки Ярослава Шведова и Анна Данилина, которые должны сыграть с Кирстен Флипкинс и Греетье Миннен. Все игры проходят в бельгийском Кортрейке.

Путинцева дважды спаслась от поражения и принесла первую победу Казахстану в матче с Бельгией
«Что за состояние, Саш?»: Исмаилов встретился с Емельяненко
L’Equipe назвала самого высокооплачиваемого футболиста в мире
Определилась победительница юниорского ЧР по фигурному катанию
Чемпион мира по футболу назвал «Барселону» «клубом клоунов»
Сборная Румынии сравняла счет в матче Кубка Федерации с Россией
Ученик Тутберидзе в 14 лет стал двукратным чемпионом России
Денис Черышев рассказал об отношении испанцев к России и Путину
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь