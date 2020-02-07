Путинцева дважды спаслась от поражения и принесла первую победу Казахстану в матче с Бельгией

Встреча, продолжавшаяся два часа и 45 минут, завершилась со счетом 3:6, 7:6 (7:2), 6:2. Стоит отметить, что в первой партии Путинцева вела 3:2, но затем проиграла четыре гейма подряд. Во втором же сете она была в шаге от поражения, сначала отыгравший на чужой подаче с 4:5, а затем — 5:6.

Стоит отметить, что Путинцева является 34-й ракеткой мира, а Бонавентюре — 115-й.

В стартовом матче противостояния казахстанка Зарина Дияс проиграла первой ракетке Бельгии и 19-й в рейтинге WTA Элизе Мертенс со счетом 1:6, 6:2, 6:1. Теннисистки провели на корте один час и 45 минут.