Выставочный матч Федерера и Надаля стал рекордным по посещаемости

Федерер одержал победу над Надалем со счётом 6:4, 3:6, 6:3. На матче присутствовало 51 954 зрителя. Предыдущий рекорд был установлен в ноябре 2019 года в Мексике на матче Федерера с немцем Александром Зверевым. Тогда за игрой наблюдали 42 517 зрителей.