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13:19 (мск), источник: БЕЛТА

Егор Герасимов вышел в ½ финала турнира в Пуне

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (90-й номер рейтинга АТР) вышел в полуфинал турнира в индийской Пуне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В четвертьфинале белорус одолел в трехсетовом поединке представителя Республики Корея Квон Сун Ву (88) — 4:6, 7:6 (7:1), 6:4.

Во время загрузки произошла ошибка.

В матче за выход в финал соперником Егора Герасимова будет австралийский теннисист Джеймс Дакворт (98).

В полуфинале парного разряда белорус Андрей Василевский и израильтянин Йонатан Эрлих будут соперничать с индийским дуэтом Пурав Раджа / Рамкумар Раманатхан. Победители этой встречи сыграют в решающем матче с индонезийско-шведским тандемом Кристофер Рунгкат / Андре Горанссон.

Финалы в одиночном и парном разрядах турнира в Пуне пройдут в воскресенье, 9 февраля.

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