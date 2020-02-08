Егор Герасимов вышел в ½ финала турнира в Пуне

В четвертьфинале белорус одолел в трехсетовом поединке представителя Республики Корея Квон Сун Ву (88) — 4:6, 7:6 (7:1), 6:4.

В матче за выход в финал соперником Егора Герасимова будет австралийский теннисист Джеймс Дакворт (98).

В полуфинале парного разряда белорус Андрей Василевский и израильтянин Йонатан Эрлих будут соперничать с индийским дуэтом Пурав Раджа / Рамкумар Раманатхан. Победители этой встречи сыграют в решающем матче с индонезийско-шведским тандемом Кристофер Рунгкат / Андре Горанссон.