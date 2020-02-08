«Это был шикарный матч». Путинцева и Дияс — о невероятном камбэке Казахстана и первой ракетке Бельгии

Противостояние открыла Зарина Дияс, которая после победы в первом сете со счетом 6:1 все же уступила первому номеру Бельгии и 19-й ракетке мира Элизе Мертенс — 2:6 и 1:6. Теннисистки провели на корте один час и 45 минут.
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«В первом сете она много ошибалась, а я начала хорошо. Во втором — я встала назад, а надо было мне продолжать играть агрессивно. Она перестала ошибаться и было сложно зарабатывать очки, потому что она возвращала каждый мяч. Что касается болельщиков, то они очень помогают. Спасибо им, что приехали и поддерживают нас», — поделилась Дияс.
Казахстан мог закончить первый день, проигрывая — 0:2, но Юлия Путинцева, которая была в шаге от поражения, сначала отыгравшись на чужой подаче с 4:5 (в том числе и с тройного матчбола на своей подаче при счете 3:5), а затем с 5:6, в невероятном матче все же победила Исалин Бонавентюре — 3:6, 7:6 (7:2), 6:2. Встреча продолжалась два часа и 37 минут.
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«Первый сет был очень тяжелый. У меня было несколько шансов, но она играла либо в ноги прямыми подачами, либо в линии, и было тяжело что-то с этим сделать. Бывает такое в теннисе, когда человек показывает свою лучшую игру и ты ничего не можешь с этим сделать, ждешь шанса, чтобы в решающий момент показать, что ты можешь противостоять этому. Во втором было три матчбола. Я здорово подала, все с первой, неудобно, она три раза не приняла, а потом была борьба и я смогла взять этот гейм. В тот момент думала, что ей психологически будет тяжело подавать на матч. И я решила все возвращать в корт, а удобный мяч пробить сильнее. И у меня это получилось. На тай-брейке я просто сыграла здорово. Это всегда лотерея — семь очков могут уйти в любую сторону, и мне повезло, что все сложилось удачно для меня. В третьем сете я вышла уже более уверенная и настроенная. Я физически была готова и показала с самого начала, что не устала и готова играть эти розыгрыши. Первый гейм я отбегала, и это мне помогло настроиться еще больше психологически. Не думаю, что после второго сета она сломалась психологически. Начало было очень напряженным, там были геймы, которые могли сложиться в любую сторону. Потом опять тяжелый гейм на моей подаче, потом на ее. Какие-то важные мячи я сыграла лучше в третьем сете. Взяла инициативу в свои руки, где-то пробила, где-то укоротила, и это сыграло решающую роль», — рассказала Путинцева.
— Был такой момент, когда вы были недовольны действиями бельгийских болельщиков. Что произошло?
— Она подавала в тот момент, когда болельщики еще свистели и кричали. Я еще была не готова принимать, а она уже подает. Я показывала, что-либо публика должна тогда быстрее садиться, либо же она должна давать больше времени на подготовку. А меня начали поддавливать, что я не играю в ее темпе, что я затягиваю время. Хотя я просто хотела быть в комфортной ситуации, чтобы принимать мяч.
А что касается казахстанских болельщиков, они мне сегодня очень помогали, жду их всегда и везде.
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Капитан команды Диас Доскараев отметил, что в первый день был теннис очень высокого класса и именно за такие поворотные моменты все любят Кубок Федерации.
«Счетом по итогам первого дня я доволен. Глядя на то, как сложился первый матч и как складывался второй, не могли желать лучшего. Юлия вытащила матч, он был шикарный. Она проявила характер, свои бойцовские качества. Юлия правильно заметила, что после второго сета следующие пять геймов были самыми напряженными. Особенно при счете 1:0 в нашу пользу, были тяжелые розыгрыши. Сравняй Бонавентюре — это был бы совсем другой сет и матч. Но Юлия выдержала все атаки. Зарине чуть не повезло, она играла хорошо первый сет, но потом Мертенс заиграла на своем уровне. Были моменты, была возможность. Могло ведь быть и 2:0 в нашу пользу, а могло быть и 0:2. Поэтому здесь ни о чем жалеть нельзя. Фокусируемся на следующем дне и попытаемся сделать так, чтобы Юлия восстановилась полностью. Сегодня был теннис очень высокого класса. Именно за это мы и любим матчи Кубка Федерации, за такие поворотные моменты», — прокомментировал капитан итоги первого дня.
Таким образом, счет в противостоянии по итогам первого дня — 1:1. Во второй день, 8 февраля, первыми на корт выйдут Путинцева и Мертенс, а затем Дияс и Боновентуре. В парной встрече заявлены казахстанки Ярослава Шведова и Анна Данилина, которые должны сыграть с Кирстен Флипкинс и Греетье Миннен. Все игры проходят в бельгийском Кортрейке.
Победитель матча Казахстан — Бельгия выйдет в финальную часть, в которой сыграют 12 сборных. Турнир в новом формате пройдет с 14 по 19 апреля в венгерском Будапеште.
Добавим, что перед этим противостоянием казахстанские фанаты в очередной раз показали, почему их в теннисном мире считают одними из лучших.
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