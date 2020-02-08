Соболенко проиграла Бертенс, белоруски уступают Нидерландам 1:2 в матче Кубка Федерации

Источник: AP 2020

В первом сегодняшнем одиночном поединке встречались лидеры команд — Арина Соболенко, занимающая 13-е место в мировом рейтинге, и восьмая ракетка планеты Кики Бертенс. В обоих сетах белоруска почти ни в чем не уступала своей сопернице, но все же проиграла — 4:6, 4:6. Игра продолжалась 1 час 20 минут.

Во втором сегодняшнем матче Александра Саснович (113-й номер рейтинга WTA) встретится с Аранчей Рус (77). Потом состоится парная встреча, в которой белорусский дуэт Ольга Говорцова / Лидия Морозова сыграет против тандема хозяек Деми Схюрс / Лесли Керхов.

По регламенту турнира, во второй день соревнований капитаны команд Татьяна Пучек и Пол Хархайс могут произвести замены.

Вчера в стартовой встрече матча в Гааге Александра Саснович проиграла Кики Бертенс — 7:6, 2:6, 1:6, а затем Арина Соболенко победила Аранчу Рус — 6:2, 6:3.

Александра Саснович проиграла Кики Бертенс в матче Кубка ФедерацииПервый сет матча с 8-й ракеткой планеты Александра Саснович, занимающая 113-е место в мировом рейтинге, выиграла на тай-брейке — 7:6 (7:5). Затем Кики Бертенс полностью завладела инициативой и взяла две партии подряд — 6:2, 6:1. Соболенко обыграла Рус в матче Кубка Федерации с Нидерландами, счет после первого дня — 1:1Во втором одиночном поединке Арина Соболенко (13-й номер рейтинга WTA) победила Аранчу Рус (77) — 6:2, 6:3.

Ранее сборные Беларуси и Нидерландов встречались в розыгрыше Кубка Федерации четыре раза: голландки одержали три виктории, белоруски — одну. В мировом командном рейтинге женская сборная Беларуси занимает 5-е место, сборная Нидерландов находится на 19-й позиции.

В других матчах сыграют: Испания — Япония, Швейцария — Канада, Румыния — Россия, Бразилия — Германия, Словакия — Великобритания, Бельгия — Казахстан, США — Латвия.