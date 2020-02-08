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17:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Самсонова вышла во 2-й круг квалификации турнира в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Россиянка Людмила Самсонова вышла во второй круг квалификации турнира в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого превышает 780 тысяч долларов.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу Самсонова, посеянная в квалификации под 9-м номером, нанесла поражение соотечественнице Екатерине Шалимовой — 6:2, 6:1. Матч длился чуть меньше часа. Следующей соперницей Самсоновой станет венгерка Тимя Бабош.

Еще одна россиянка Марина Мельникова не смогла пробиться в основную сетку, уступив в первом круге квалификации француженке Фионе Ферро — 5:7, 4:6.

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