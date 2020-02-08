Самсонова вышла во 2-й круг квалификации турнира в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Россиянка Людмила Самсонова вышла во второй круг квалификации турнира в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Россиянка Людмила Самсонова вышла во второй круг квалификации турнира в
В субботу Самсонова, посеянная в квалификации под 9-м номером, нанесла поражение соотечественнице Екатерине Шалимовой — 6:2, 6:1. Матч длился чуть меньше часа. Следующей соперницей Самсоновой станет венгерка Тимя Бабош.
Еще одна россиянка Марина Мельникова не смогла пробиться в основную сетку, уступив в первом круге квалификации француженке Фионе Ферро — 5:7, 4:6.