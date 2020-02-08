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18:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Директор турнира WTA хочет устроить Шараповой проводы из спорта

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости, Сергей Фукс. Директор теннисного турнира WTA St. Petersburg Ladies Trophy по общим вопросам Владимир Камельзон рассказал РИА Новости об идее устроить проводы из спорта Марии Шараповой на турнире в 2021 году.

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Источник: РИА "Новости"

Шарапова, которой в апреле исполнится 33 года, в первом круге Открытого чемпионата Австралии уступила хорватке Донне Векич. На текущий момент россиянка занимает 369-е место в рейтинге WTA.

«Мы вели переговоры, но она не приедет в Петербург из-за травмы плеча. Было бы очень интересно, несмотря на то, что она с каждым днём сдаёт позиции. Думаю, она потихоньку будет сворачивать свою работу, если она поиграет этот год, то я приложу усилия, чтобы устроить ей хорошие проводы на петербургском турнире следующего года, есть такая идея», — заявил Камельзон по телефону.

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Мария Шарапова: главная красавица российского спорта за пределами корта

Турнир в Санкт-Петербурге пройдет с 10 по 16 февраля.

«Не очень люблю прогнозировать женские турниры. Девушки показывают результат, который нельзя спрогнозировать. Состав турнира очень хороший, но, к сожалению, сильнейших пока нет, — отметил Камельзон. — Гарбинье Мугуруса все-таки не приедет, в остальном изменений в списке участниц нет. Ее понять можно, все-таки она была в финале Australian Open и не хочет напрягаться».

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