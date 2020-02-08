Директор турнира WTA хочет устроить Шараповой проводы из спорта

Источник: РИА "Новости"

Шарапова, которой в апреле исполнится 33 года, в первом круге Открытого чемпионата Австралии уступила хорватке Донне Векич. На текущий момент россиянка занимает 369-е место в рейтинге WTA.

«Мы вели переговоры, но она не приедет в Петербург из-за травмы плеча. Было бы очень интересно, несмотря на то, что она с каждым днём сдаёт позиции. Думаю, она потихоньку будет сворачивать свою работу, если она поиграет этот год, то я приложу усилия, чтобы устроить ей хорошие проводы на петербургском турнире следующего года, есть такая идея», — заявил Камельзон по телефону.

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий Мария Шарапова: главная красавица российского спорта за пределами корта

Турнир в Санкт-Петербурге пройдет с 10 по 16 февраля.