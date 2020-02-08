Казахстан уступил Бельгии и не смог попасть в финальную стадию Кубка Федерации по теннису

Матчевая встреча, которая состоялась в бельгийском Кортрейке, завершилась после четырех игр со счетом 3:1 в пользу хозяек корта. В последнем матче этого противостояния Зарина Дияс встречалась с Кирстен Флипкенс и уступила ей со счетом 3:6, 4:6. Игра продолжалась один час и 16 минут.

Ранее в третьей игре Юлия Путинцева проиграла первому номеру Бельгии и 19-й ракетке мира Элизе Мертенс со счетом 1:6, 6:7 (1:7). Теннисистки провели на корте один час и 47 минут.

В стартовом матче противостояния Мертенс переиграла Дияс. Причем казахстанке удалось в первом сете разгромить 19-ю ракетку мира со счетом 6:1, но затем Дияс отдала две партии 2:6, 1:6. Встреча продолжалась один час и 45 минут.

Единственную победу Казахстану в играх с Бельгией принесла Юлия Путинцева, которая в невероятном матче за два часа и 37 минут победила Исалин Бонавентюре со счетом 3:6, 7:6 (7:2), 6:2.

Стоит отметить, что у Казахстана помимо Путинцевой (34-я ракетка мира) и Дияс (63-я) были завялены Анна Данилина (286-я) и Ярослава Шведова, которая в октябре 2012 года была 25-й ракеткой мира, а в феврале 2016-го — третьей в парном разряде. Ярослава вернулась в сборную после того, как она осенью 2018 года родила двойню. На данный момент ее рейтинг «заморожен».