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8 февраля, источник: БЕЛТА

Белорусский теннисист Егор Герасимов пробился в финал турнира в индийской Пуне

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (90-й номер рейтинга АТР) пробился в финал одиночного разряда турнира в индийской Пуне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в полуфинальном поединке белорус победил в двух сетах австралийца Джеймса Дакворта (98) — 7:6 (7:2), 6:4. Завтра в финале соперником Егора Герасимова будет чешский теннисист Иржи Веселый (107), который обыграл в четвертьфинале белоруса Илью Ивашко (152).

В полуфинале парного разряда белорус Андрей Василевский и израильтянин Йонатан Эрлих будут соперничать с индийским дуэтом Раджа Пурав / Рамкумар Раманатан. Победители этой встречи сыграют в решающем матче с индонезийско-шведским тандемом Кристофер Рунгкат / Андре Горанссон.

Финалы в одиночном и парном разрядах турнира в Пуне пройдут в воскресенье, 9 февраля.

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