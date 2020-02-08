Белорусский теннисист Егор Герасимов пробился в финал турнира в индийской Пуне

Сегодня в полуфинальном поединке белорус победил в двух сетах австралийца Джеймса Дакворта (98) — 7:6 (7:2), 6:4. Завтра в финале соперником Егора Герасимова будет чешский теннисист Иржи Веселый (107), который обыграл в четвертьфинале белоруса Илью Ивашко (152).

В полуфинале парного разряда белорус Андрей Василевский и израильтянин Йонатан Эрлих будут соперничать с индийским дуэтом Раджа Пурав / Рамкумар Раманатан. Победители этой встречи сыграют в решающем матче с индонезийско-шведским тандемом Кристофер Рунгкат / Андре Горанссон.