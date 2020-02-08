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8 февраля, источник: ТАСС

Женская сборная России по теннису вышла в финальную часть Кубка Федерации

ТАСС, 8 февраля. Россиянки Анна Блинкова и Анна Калинская обыграли румынок Елену-Габриэлу Рузе и Жаклин-Адине Кристиан в пятой встрече парного разряда квалификационного матча Кубка Федерации против сборной Румынии. Соревнования проходили в румынском городе Клуж-Напока.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу россиянок.

Счет в матче до трех побед стал 3−2 в пользу российской команды, которая сыграет в финальной части турнира.

В пятницу Екатерина Александрова обыграла Рузе — 6:4, 6:1, Ана Богдан была сильнее Вероники Кудерметовой — 6:3, 6:7 (5:7), 6:1. Ранее в субботу Александрова выиграла у Богдан — 7:5, 3:6, 7:5, а Кудерметова проиграла Кристиан со счетом 5:7, 3:6.

В финальном раунде 12 команд будут разделены на четыре группы, лучшие коллективы по итогам группового этапа выйдут в полуфинал, финалисты получат право на участие в решающем раунде следующего розыгрыша турнира. Соревнования будут длиться в течение одной недели, матчи будут состоять из двух одиночных встреч и одной парной.

Сборная России четыре раза выигрывала Кубок Федерации (2004, 2005, 2007, 2008), еще пять раз россиянки играли в финале турнира. В последний раз российская команда выходила в финал Кубка Федерации в 2015 году, тогда теннисистки уступили сборной Чехии.

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