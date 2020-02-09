Белоруски вышли в финальную стадию Кубка Федерации

Судьба матча решилась в парной встрече, в которой белоруски Арина Соболенко и Александра Саснович в упорнейшей борьбе одолели на тай-брейке Кики Бертенс и Деми Схюрс — 4:6, 6:3, 7:6 (10:8). Игра продолжалась 2 ч 24 мин.

Сегодня в первом одиночном поединке Арина Соболенко уступила в двух сетах Кики Бертенс — 4:6, 4:6, а затем Александра Саснович переиграла Аранчу Рус — 0:6, 5:7, 6:2.

Вчера в стартовой встрече Александра Саснович проиграла Кики Бертенс — 7:6, 2:6, 1:6, а потом Арина Соболенко победила Аранчу Рус — 6:2, 6:3.

Кроме белорусок в финальную часть вышли теннисистки Испании, Швейцарии, России, Германии, Словаким и Бельгии. Еще один участник определится после окончания матча США — Латвия.