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11:11 (мск), источник: ТАСС

Серена Уильямс впервые в карьере проиграла в Кубке Федерации

ТАСС, 9 февраля. Женская сборная США по теннису одержала победу над командой Латвии в квалификационном матче Кубка Федерации и вышла в финальную часть турнира.

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Источник: AP 2020

Встреча до трех побед завершилась со счетом 3−2 в пользу американок. В субботу София Кенин обыграла Анастасию Севастову со счетом 6:2, 6:2, а Серена Уильямс оказалась сильнее Елены Остапенко — 7:6 (7:4), 7:6 (7:3). В воскресенье Остапенко обыграла Кенин — 6:3, 2:6, 6:2, Севастова переиграла Уильямс — 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (7:4), а в парном матче Кенин и Бетани Маттек-Сандс одержали победу над Остапенко и Севастовой — 6:4, 6:0.

Поражение Уильямс от Севастовой стало для американки первым в Кубке Федерации в одиночном разряде. Уильямс дебютировала в турнире в 1999 году и провела с тех пор 15 одиночных матчей, в которых одержала 14 побед.

В финальном раунде, который пройдет с 14 по 19 апреля в Венгрии, 12 команд будут разделены на четыре группы, лучшие по итогам группового этапа выйдут в полуфинал, финалисты получат право на участие в решающем раунде следующего турнира. Соревнования будут длиться в течение одной недели, матчи будут состоять из двух одиночных встреч и одной парной. В финальный турнир отобрались сборные России, Австралии, Белоруссии, Бельгии, Венгрии, Германии, Испании, Словакии, США, Франции, Чехии и Швейцарии.

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