Серена Уильямс впервые в карьере проиграла в Кубке Федерации

Источник: AP 2020

Встреча до трех побед завершилась со счетом 3−2 в пользу американок. В субботу София Кенин обыграла Анастасию Севастову со счетом 6:2, 6:2, а Серена Уильямс оказалась сильнее Елены Остапенко — 7:6 (7:4), 7:6 (7:3). В воскресенье Остапенко обыграла Кенин — 6:3, 2:6, 6:2, Севастова переиграла Уильямс — 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (7:4), а в парном матче Кенин и Бетани Маттек-Сандс одержали победу над Остапенко и Севастовой — 6:4, 6:0.

Поражение Уильямс от Севастовой стало для американки первым в Кубке Федерации в одиночном разряде. Уильямс дебютировала в турнире в 1999 году и провела с тех пор 15 одиночных матчей, в которых одержала 14 побед.