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00:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стартует Международный теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 фев — РИА Новости, Тарас Барабаш. Пятый международный теннисный турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy пройдет в Санкт-Петербурге, матчи основной сетки стартуют 10 февраля, соревнования завершатся 16 февраля.

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Источник: AP 2020

Турнир в Санкт-Петербурге признавался лучшим в WTA-туре в категории Premier в 2018 и 2019 годах, а потому притягивает к себе внимание болельщиков и игроков во всем мире. На этот раз хедлайнерами соревнований станут двукратная чемпионка Уимблдона чешка Петра Квитова, победительница турнира 2017 года Кристина Младенович из Франции, победительница «Ролан Гаррос» — 2017 Елена Остапенко (Латвия), чемпионка Открытого чемпионата США (2004) и Открытого чемпионата Франции (2009) Светлана Кузнецова (Россия).

Перед началом турнира с приветственным словом к участникам, организаторам и гостям турнира обратился глава Российской Федерации Владимир Путин, который выразил уверенность в том, что «турнир пройдет на высокой соревновательной ноте, предоставит участницам прекрасную возможность продемонстрировать свое мастерство, характер и волю».

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Директор турнира Наталия Камельзон отметила, что организаторы гордятся достигнутым уровнем проведения соревнований и сделают всё для того, чтобы просмотр тенниса был комфортным для зрителей.

«Мы высоко ценим присужденную нам награду WTA и рассматриваем ее как признание заслуг нашей большой команды. В то же время это накладывает на нас повышенные обязательства, поэтому мы будем делать всё от нас зависящее, чтобы из года в год подтверждать свой высокий международный статус и репутацию у игроков», — сказала Камельзон в приветственной речи.

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В ожидании чемпионки из России

St. Petersburg Ladies Trophy еще ни разу не выигрывала теннисистка из России. Генеральный директор турнира Александр Медведев заявил, что было бы здорово, если бы на этот раз соревнования в Санкт-Петербурге выиграла представительница России.

«Интересная получилась жеребьевка, уже в первые дни увидим увлекательные матчи. Очень приятно, что на нашем турнире выступит Светлана Кузнецова. Было бы здорово, если бы российская теннисистка победила на турнире. Всё возможно», — сказал Медведев журналистам.

«Мы ждем, что Вероника Кудерметова преодолеет неудачи, постигшие ее в матче Кубка Федерации в Румынии. Она на подъеме. Надеюсь, что она сможет удачно выступить на турнире в Санкт-Петербурге и сможет сыграть пару со своей младшей сестрой», — добавил он.

По итогам состоявшейся в воскресенье жеребьевки стало известно, что Светлана Кузнецова в первом круге встретится с представительницей США Дженнифер Брэди. По уровню мастерства россиянка точно не уступает ни одной из участниц соревнований, но всё зависит от того, насколько Кузнецова настроена блеснуть перед родной публикой. Американка ей точно по зубам.

Россиянки Екатерина Александрова и Дарья Касаткина в первом круге сыграют между собой. Этот поединок вполне может стать самым увлекательным в стартовом раунде.

Вероника Кудерметова стартует матчем с неуступчивой представительницей Казахстана Юлией Путинцевой. Во втором круге победительница пары Кузнецова — Брэди встретится с пятой ракеткой мира Белиндой Бенчич, представляющей Швейцарию. Бенчич на турнире в Петербурге получила первый номер посева.

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