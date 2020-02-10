Стартует Международный теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy
С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 фев — РИА Новости, Тарас Барабаш. Пятый международный теннисный турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy пройдет в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 фев — РИА Новости, Тарас Барабаш. Пятый международный теннисный турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy пройдет в
Турнир в
Перед началом турнира с приветственным словом к участникам, организаторам и гостям турнира обратился глава Российской Федерации Владимир Путин, который выразил уверенность в том, что «турнир пройдет на высокой соревновательной ноте, предоставит участницам прекрасную возможность продемонстрировать свое мастерство, характер и волю».
Директор турнира Наталия Камельзон отметила, что организаторы гордятся достигнутым уровнем проведения соревнований и сделают всё для того, чтобы просмотр тенниса был комфортным для зрителей.
«Мы высоко ценим присужденную нам награду WTA и рассматриваем ее как признание заслуг нашей большой команды. В то же время это накладывает на нас повышенные обязательства, поэтому мы будем делать всё от нас зависящее, чтобы из года в год подтверждать свой высокий международный статус и репутацию у игроков», — сказала Камельзон в приветственной речи.
St. Petersburg Ladies Trophy еще ни разу не выигрывала теннисистка из России. Генеральный директор турнира Александр Медведев заявил, что было бы здорово, если бы на этот раз соревнования в
«Интересная получилась жеребьевка, уже в первые дни увидим увлекательные матчи. Очень приятно, что на нашем турнире выступит Светлана Кузнецова. Было бы здорово, если бы российская теннисистка победила на турнире. Всё возможно», — сказал Медведев журналистам.
«Мы ждем, что Вероника Кудерметова преодолеет неудачи, постигшие ее в матче Кубка Федерации в Румынии. Она на подъеме. Надеюсь, что она сможет удачно выступить на турнире в
Россиянки Екатерина Александрова и Дарья Касаткина в первом круге сыграют между собой. Этот поединок вполне может стать самым увлекательным в стартовом раунде.
Вероника Кудерметова стартует матчем с неуступчивой представительницей Казахстана Юлией Путинцевой. Во втором круге победительница пары Кузнецова — Брэди встретится с пятой ракеткой мира Белиндой Бенчич, представляющей Швейцарию. Бенчич на турнире в Петербурге получила первый номер посева.