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10:47 (мск), источник: Российская газета

Шарапова опустилась на 371-ю строчку рейтинга WTA

В понедельник WTA опубликовала обновленный рейтинг сильнейших теннисисток планеты. В первой десятке никаких изменений не произошло — сохраняет лидерство австралийка Эшли Барти, следом за ней располагаются Симона Халеп из Румынии и Каролина Плишкова из Чехии.

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Источник: AFP 2020

Лучшей из представительниц России по-прежнему является Екатерина Александрова, сохранившая 28-е место в рейтинге. Также в топ-100 входят: Анастасия Павлюченкова (33-е место), Вероника Кудерметова (38-е место), Светлана Кузнецова (49-е место), Анна Блинкова (54-е место), Дарья Касаткина (71-е место) и Виталия Дьяченко (89-е место).

Продолжила свое падение в рейтинге бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова. На минувшей неделе она была 369-й ракеткой мира, а сейчас уже 371-я. После поражения в стартовом матче Открытого чемпионата Австралии россиянка из-за проблем с плечом отказалась от выступления на турнире в Санкт-Петербурге. При этом она продолжает оставаться в центре внимания прессы. Не так давно Шарапова на фото показала кольцо на безымянном пальце, после чего все заговорили о грядущей свадьбе звезды спорта с 40-летним британским бизнесменом Александром Гилксом — основателем аукционного дома и другом принца Гарри.

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Накануне вручения «Оскара» Шарапова и Гилкс посетили вечеринку, где россиянка в очередной раз порадовала своих поклонником красивым нарядом. При этом пока сама теннисистка не объявляла о том, когда она планирует вернуться на корт. В Австралии она заявила, что пока не собирается завершать карьеру.

Рейтинг WTA на 10.02.2020

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8367.

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2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6101.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5290…

28 (28). Екатерина Александрова (Россия) — 1700.

33 (33). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1486.

38 (38). Вероника Кудерметова (Россия) — 1353.

49 (49). Светлана Кузнецова (Россия) — 1123.

54 (54). Анна Блинкова (Россия) — 1049.

71 (71). Дарья Касаткина (Россия) — 850.

89 (89). Виталия Дьяченко (Россия) — 709.

371 (369). Мария Шарапова (Россия) -122.

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