Шарапова опустилась на 371-ю строчку рейтинга WTA

Продолжила свое падение в рейтинге бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова. На минувшей неделе она была 369-й ракеткой мира, а сейчас уже 371-я. После поражения в стартовом матче Открытого чемпионата Австралии россиянка из-за проблем с плечом отказалась от выступления на турнире в Санкт-Петербурге. При этом она продолжает оставаться в центре внимания прессы. Не так давно Шарапова на фото показала кольцо на безымянном пальце, после чего все заговорили о грядущей свадьбе звезды спорта с 40-летним британским бизнесменом Александром Гилксом — основателем аукционного дома и другом принца Гарри.