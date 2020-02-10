Первая ракетка Казахстана стартовала с победы на турнире WTA в России
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина победила чешку Екатерину Синякову на старте турнира серии WTA Premier в российском
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина победила чешку Екатерину Синякову на старте турнира серии WTA Premier в российском
Игра 1/16 финала прошла сегодня, 10 февраля, и завершилась со счетом 6:3, 6:4. Теннисистки провели на корте один час и 20 минут.
В рейтинге WTA 20-летняя Рыбакина идет на 25-м месте, а 23-летняя Синякова — на 59-м. В личных встречах со счетом 3:1 лидирует казахстанка.
Соперница Рыбакиной определится в матче между латвийкой Анастасией Севастовой (41-й номер рейтинга WTA) и француженкой Каролин Гарсией (46), который пройдет завтра, 11 февраля, и начнется в 16:00 по времени
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