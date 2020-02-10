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14:46 (мск), источник: Vesti.kz

Первая ракетка Казахстана стартовала с победы на турнире WTA в России

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина победила чешку Екатерину Синякову на старте турнира серии WTA Premier в российском Санкт-Петербурге, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2020

Игра 1/16 финала прошла сегодня, 10 февраля, и завершилась со счетом 6:3, 6:4. Теннисистки провели на корте один час и 20 минут.

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В рейтинге WTA 20-летняя Рыбакина идет на 25-м месте, а 23-летняя Синякова — на 59-м. В личных встречах со счетом 3:1 лидирует казахстанка.

Соперница Рыбакиной определится в матче между латвийкой Анастасией Севастовой (41-й номер рейтинга WTA) и француженкой Каролин Гарсией (46), который пройдет завтра, 11 февраля, и начнется в 16:00 по времени Нур-Султана.

Турнир WTA в Санкт-Петербурге проводится на хардовом покрытии, а его призовой фонд составляет 783 тысячи долларов. Действующая победительница — голландка Кики Бертенс, а из казахстанок лучшего результата добилась Юлия Путинцева, которая в 2017 году проиграла француженке Кристине Младенович.

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