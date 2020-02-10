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16:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рыбакина: Решение сменить Россию на Казахстан помогло моей карьере

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 фев — РИА Новости, Сергей Яременко. Теннисистка Елена Рыбакина заявила, что решение сменить спортивное гражданство с российского на казахстанское пошло на пользу ее карьере.

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Источник: AP 2020

Рыбакина родилась в Москве и начала карьеру как гражданка России, но в июне 2018 года сменила спортивное гражданство и теперь выступает за Казахстан.

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«Не знаю, обидно кому-то или нет из-за того, что я теперь выступаю не за Россию, а за Казахстан. Рада тому, как меня приняли в Казахстане. В меня поверили и очень помогают. Скоро я сыграю на Кубке Федерации. Довольна своим положением. Перемена спортивного гражданства помогла моей карьере», — заявила Рыбакина на пресс-конференции.

«Не ожидала, что буду так быстро подниматься в рейтинге, но много работала над этим. Сейчас я нашла тренера — Стефано Вукова из Хорватии, который может ездить за мной на все турниры. Мы постоянно работаем вместе. Благодаря этому такой результат», — отметила Рыбакина.

Рыбакина в первом круге St Petersburg Ladies Trophy победила чешку Катерину Синякову в двух сетах — 6:3, 6:4. В 1/8 финала представительница Казахстана встретится с победительницей в противостоянии Анастасии Севастовой (Латвия) и Каролин Гарсия (Франция). Международный турнир в Санкт-Петербурге проходит с 10 по 16 февраля.

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