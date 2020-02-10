Потапова выиграла у Самсоновой в первом круге теннисного турнира в Санкт-Петербурге

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу 18-летней Потаповой. Соперницы встретились во второй раз, ранее победу одержала Самсонова.

Потапова занимает 101-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету нет ни одной победы на турнирах ассоциации. На турнирах серии Большого шлема лучшим ее достижением является выход во второй круг Открытого чемпионата Австралии (2019), Открытого чемпионата Франции (2019) и Уимблдона (2019).

Самсоновой 21 год, она находится на 115-й строчке мирового рейтинга, на счету спортсменки также нет побед на турнирах WTA.

В следующем круге Потапова встретится с победителем матча между чешкой Маркетой Вондроушовой (пятый посев на турнире) и австралийкой Айлой Томлянович.