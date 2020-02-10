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16:37 (мск), источник: ТАСС

Потапова выиграла у Самсоновой в первом круге теннисного турнира в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову в первом круге женского турнира St. Petersburg Ladies Trophy.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу 18-летней Потаповой. Соперницы встретились во второй раз, ранее победу одержала Самсонова.

Потапова занимает 101-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету нет ни одной победы на турнирах ассоциации. На турнирах серии Большого шлема лучшим ее достижением является выход во второй круг Открытого чемпионата Австралии (2019), Открытого чемпионата Франции (2019) и Уимблдона (2019).

Самсоновой 21 год, она находится на 115-й строчке мирового рейтинга, на счету спортсменки также нет побед на турнирах WTA.

В следующем круге Потапова встретится с победителем матча между чешкой Маркетой Вондроушовой (пятый посев на турнире) и австралийкой Айлой Томлянович.

St. Petersburg Ladies Trophy проходит в пятый раз, игры турнира проводятся на «Сибур-Арене», теннисистки соревнуются на покрытии «хард». Турнир относится к категории WTA Premier и дважды признавался лучшим турниром года серии Premier по мнению игроков. Соревнования завершатся 16 февраля, призовой фонд составляет $750 000. Действующей победительницей турнира является нидерландка Кики Бертенс.

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