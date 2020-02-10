Элегантное платье Шараповой на вечеринке перед «Оскаром». Оцените и вы
Российская теннисистка Мария Шарапова посетила вечеринку перед 92-й церемонией вручения наград Американской киноакадеми «Оскар».
Российская теннисистка Мария Шарапова посетила вечеринку перед 92-й церемонией вручения наград Американской киноакадеми «Оскар».
Спортсменка вышла на красную дорожку в
В своем последнем матче россиянка проиграла хорватке Донне Векич в первом раунде Australian Open. Она покинула топ-350 рейтинга WTA по окончании турнира.