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18:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Элегантное платье Шараповой на вечеринке перед «Оскаром». Оцените и вы

Российская теннисистка Мария Шарапова посетила вечеринку перед 92-й церемонией вручения наград Американской киноакадеми «Оскар».

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Спортсменка вышла на красную дорожку в желто-зеленом полупрозрачном платье от Valentino с вырезом на спине.

В своем последнем матче россиянка проиграла хорватке Донне Векич в первом раунде Australian Open. Она покинула топ-350 рейтинга WTA по окончании турнира.

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