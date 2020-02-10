Елена Рыбакина: Если бы могла — осталась бы в России

Новый тренер проводит со мной 24 часа в сутки

— В принципе я неплохо готова к турниру, — начала Рыбакина. — У меня было время восстановиться после Австралии, где я сыграла много матчей. С Катериной мы уже играли до этого, были сложные игры. Так что сегодня я была настроена и в целом неплохо выглядела.

— Каким результатом этого турнира вы остались бы довольны?

— Не задумываюсь над этим. Глобальная цель — победить. Но вообще есть определенные задачи, которые нужно решать в каждом матче. Не загадываю вперед. Нужно отрабатывать каждый матч и не забегать слишком далеко.

— Два года назад вы здорово сыграли на турнире в Петербурге. Помните эти матчи?

— Я помню тот турнир, свою первую победу над теннисисткой из топ-10. Там я показала очень хороший результат, с него все началось. Я начала больше играть в WTA. Конечно, я не ожидала, что с того момента так быстро поднимусь в рейтинге, я много работала, нашла тренера, с которым мне очень комфортно.

— Вы совершили впечатляющий рывок за последний год. Благодаря чему это случилось?

— Я удивлена, что это произошло так быстро. Мы много работали с тренером. Сейчас я полностью погружена в теннис и у меня нет отвлекающих моментов, например, учебы. Было сложно совмещать, я ходила туда каждый день, нужно было сдавать экзамены, поступать. Так что сейчас в этом плане гораздо проще.

— Вы здорово начали и этот сезон. Упрекнуть себя, наверное, не в чем?

— И, правда, не в чем. Впервые в жизни я провела нормальную предсезонную подготовку — 6,7 недель. До этого было максимум 3 недели. Не думала, что смогу уже на первых турнирах что-то показать, но в целом, конечно, довольна.

— Как изменилась ваша предсезонная подготовка?

— Ровно год назад я начала работу со Стефано Вуковым. Тренировки проводим в Словакии. Там много кортов, можно полноценно посвятить себя теннису. Но очень много турниров, поэтому там тренироваться много не получается. Мы каждый день вместе: я меняюсь, исправляю не только технические, но и тактические ошибки. Он многому меня учит.

— Что кардинально изменил новый тренер?

— Главное — он проводит со мной все время — 24 часа в сутки. Это что-то новое для меня. Раньше я тренировалась в группах, так что со мной особо не ездили. Потом работала с Андреем Чесноковым, но он тоже не мог со мной ездить. Был только пару раз. Мне очень помогает мой нынешний наставник, как на корте, так за кортом. Узнаю много нового.

Пока история с Россией закрыта

— Могли ли вы добиться этих результатов без переезда? Многим сейчас обидно, что вы представляете не Россию.

— Я не знаю, кому обидно или нет. Очень рада, что представляю Казахстан. Меня поверили, очень помогали.

Если бы я могла остаться, то осталась бы в России. Конечно, Казахстан меня поддерживает, помогает в том числе финансово. Также очень хочется уже сыграть Кубок федерации. Сейчас девочки проиграли бельгийкам. Очень жаль, конечно. Были сложные матчи, но, думаю, скоро у нас получится пройти дальше.

— Но история с Россией для вас закрыта?

— Я, честно говоря, об этом не думала. В принципе, я хотела бы представлять Казахстан в дальнейшем, так как мне помогли в достаточно трудный период. Не знаю, как сложится дальше, но сейчас точно закрыта.

— Вы еще не сыграли ни одного матча за Казахстан. И теперь придется ждать следующего года.

— К сожалению, пока сыграть не получилось. Обидно, против Бельгии я не могла выступать. Хотя в принципе играла против всех девочек из Бельгии, хотелось сыграть против них еще раз.

— Вы на связи с тренерами сборной?

— Да. Надеюсь, уже в следующем году уже сыграю за сборную.

— Получается, у вас не получится выступить на Олимпиаде, хоть по рейтингу вы проходите?

— Да, очень жаль, но эта Олимпиада пройдет без моего участия. Потому что не играла на Кубке федерации.

— Вы ведь занимаетесь в академии Доминики Цибулковой?

— Верно.

— Она сама вам как-то помогает?

— Честно, видела ее только пару раз издалека. Если и приезжаю, то на неделю, максимум на две. Не факт, что она находится в Братиславе. Я занимаюсь там со своим тренером, также помогают фитнес-тренеры, удается играть с девочками, так как там работают много игроков.

— Хотели бы взять у нее мастер-класс?

— Да, наверное. Может, и поиграть с ней немного. Это всегда интересно противостоять таким игрокам.

— Вас избегает звездная болезнь из-за таких успехов?

— Не знаю. Но за собой звездной болезни не замечала. Может, потому что прорыв произошел очень быстро. Смотрю на цифры, понимаю, какой у меня рейтинг, но в целом не могу сказать, что долго нахожусь в этом статусе. Просто хочу выиграть каждый матч, особо не зацикливаясь на своем текущем месте. Хочется выигрывать каждый матч, улучшать свою игру.

Хочется закончить сезон в топ-15

— Часто сейчас бываете в Москве?

— Редко, но это все равно мой дом. В основном, либо турниры, либо тренировки в Братиславе.

— Но в Петербурге наверняка собрались все родные?

— Я здесь со своим тренером, с тренером по ОФП. Приехал папа, дядя, тетя, бабушка. Группа поддержки очень большая. Они не могут со мной ездить везде, а здесь от Москвы не так далеко.

— Как семья реагирует на ваши успехи?

— Родители рады, никто не ожидал, что будет такой прогресс. Но они видели, сколько мы работали в течение года. Я много времени проводила вне дома, тренировалась. Ведь раньше работала в основном в Москве. Это был новый опыт.

— Какие цели ставите на сезон?

— Хочется закончить год в топ-15 или 20, удержаться там. Если получится лучше — замечательно. Важно продолжать работать над ошибками на корте. Их еще очень много. Сейчас теннис это 24 часа. Времени на хобби не остается: свободное время хочется провести с близкими.