Первую ракетку мира в парном разряде Роберта Фару оправдали по допинговому делу

Фара был временно отстранен 21 января, после того как в его пробе, взятой 17 октября, было обнаружено вещество болденон. В заявлении отмечается, что антидопинговые органы устроили объяснения спортсмена. Болденон попал в организм теннисиста с говядиной. Если бы он сделал инъекцию, это привело бы к более высокому уровню содержания вещества в крови, чем был установлен по итогам допинг-теста 17 октября.