Российская теннисистка Кузнецова победила американку Брэди на турнире в Санкт-Петербурге

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу 34-летней россиянки. Кузнецова занимает 49-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 24-летняя Брэди находится на 52-й позиции.
В следующем круге Кузнецова встретится со швейцаркой Белиндой Бенчич, посеянной на турнире под первым номером.
Кузнецова 18 раз выигрывала турниры под эгидой WTA. Россиянка является победительницей двух турниров серии Большого шлема — Открытого чемпионата Франции (2009) и Открытого чемпионата США (2004).
St. Petersburg Ladies Trophy проходит в пятый раз, соревнования проводятся на «Сибур-Арене» на покрытии «хард». Турнир относится к категории WTA Premier, в прошлом году St. Petersburg Ladies Trophy был признан лучшим турниром серии Premier по мнению игроков. Соревнования завершатся 16 февраля, призовой фонд составляет $783 тыс. Действующей победительницей является нидерландка Кики Бертенс.