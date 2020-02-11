Российская теннисистка Кузнецова победила американку Брэди на турнире в Санкт-Петербурге

Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу 34-летней россиянки. Кузнецова занимает 49-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 24-летняя Брэди находится на 52-й позиции.

В следующем круге Кузнецова встретится со швейцаркой Белиндой Бенчич, посеянной на турнире под первым номером.

Кузнецова 18 раз выигрывала турниры под эгидой WTA. Россиянка является победительницей двух турниров серии Большого шлема — Открытого чемпионата Франции (2009) и Открытого чемпионата США (2004).