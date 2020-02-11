Соперницами белорусских теннисисток на групповом этапе финала Кубка Федерации стали австралийки и бельгийки
11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Будапеште состоялась жеребьевка финального этапа розыгрыша Кубка Федерации по теннису, который пройдет
11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Будапеште состоялась жеребьевка финального этапа розыгрыша Кубка Федерации по теннису, который пройдет
Теннисистки сборной Беларуси на первом этапе состязаний сыграют в Будапеште в группе В, где их соперницами будут команды Австралии и Бельгии.
В минувший
Белоруски вышли в финальную стадию Кубка ФедерацииСудьба матча решилась в парной встрече, в которой белоруски Арина Соболенко и Александра Саснович в упорнейшей борьбе одолели на
Сборная Беларуси играет в этом турнире с 1994 года, ее высшим достижением является выход в финал 2017 года.
Составы остальных групп финальной части Кубка Федерации — 2020:
А — Франция, Россия, Венгрия.
С — США, Испания, Словакия.
D — Чехия, Германия, Швейцария.
Борьбу за главный трофей женского командного мирового первенства продолжат только победители групп.
Предстоящий финальный турнир пройдет на грунтовых кортах, которые будут подготовлены на арене имени прославленного венгерского боксера Ласло Паппа.