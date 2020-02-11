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11 февраля, источник: БЕЛТА

Соперницами белорусских теннисисток на групповом этапе финала Кубка Федерации стали австралийки и бельгийки

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Будапеште состоялась жеребьевка финального этапа розыгрыша Кубка Федерации по теннису, который пройдет 14—19 апреля в венгерской столице, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Теннисистки сборной Беларуси на первом этапе состязаний сыграют в Будапеште в группе В, где их соперницами будут команды Австралии и Бельгии.

В минувший уик-энд белоруски в матче за выход в финал обыграли в Гааге сборную Нидерландов со счетом 3:2.

Белоруски вышли в финальную стадию Кубка ФедерацииСудьба матча решилась в парной встрече, в которой белоруски Арина Соболенко и Александра Саснович в упорнейшей борьбе одолели на тай-брейке Кики Бертенс и Деми Схюрс — 4:6, 6:3, 7:6 (10:8).

Сборная Беларуси играет в этом турнире с 1994 года, ее высшим достижением является выход в финал 2017 года.

Составы остальных групп финальной части Кубка Федерации — 2020:

А — Франция, Россия, Венгрия.

С — США, Испания, Словакия.

D — Чехия, Германия, Швейцария.

Борьбу за главный трофей женского командного мирового первенства продолжат только победители групп.

Предстоящий финальный турнир пройдет на грунтовых кортах, которые будут подготовлены на арене имени прославленного венгерского боксера Ласло Паппа.

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