Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

Потапова во втором раунде обыграла представительницу Австралии Айлу Томлянович со счетом 7:6 (7:2), 6:3. Теннисистки провели на корте чуть более полутора часов.

Соперницей Потаповой по ¼ финала может стать ее соотечественница Вероника Кудерметова, которая во втором круге встретится с Кики Бертенс из Нидерландов (2-й номер посева).