Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге
С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 фев — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Потапова пробилась в четвертьфинал турнира в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 фев — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Потапова пробилась в четвертьфинал турнира в
Потапова во втором раунде обыграла представительницу Австралии Айлу Томлянович со счетом 7:6 (7:2), 6:3. Теннисистки провели на корте чуть более полутора часов.
Соперницей Потаповой по ¼ финала может стать ее соотечественница Вероника Кудерметова, которая во втором круге встретится с Кики Бертенс из Нидерландов (2-й номер посева).