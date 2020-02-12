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16:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 фев — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Потапова пробилась в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого превышает 780 тысяч долларов.

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Источник: РИА "Новости"

Потапова во втором раунде обыграла представительницу Австралии Айлу Томлянович со счетом 7:6 (7:2), 6:3. Теннисистки провели на корте чуть более полутора часов.

Соперницей Потаповой по ¼ финала может стать ее соотечественница Вероника Кудерметова, которая во втором круге встретится с Кики Бертенс из Нидерландов (2-й номер посева).

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