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21:30 (мск), источник: Vesti.kz

Кукушкин проиграл в первом круге турнира в Нидерландах

Михаил Кукушкин потерпел поражение в первом круге мужского одиночного разряда турнира АТР в Роттердаме (Нидерланды), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Соперником казахстанского теннисиста был представитель Франции Жиль Симон, который выиграл встречу со счетом 7:6, 3:6, 6:3.

Матч длился два часа и 41 минуту. Кукушкин сделал три эйса, совершил две двойные ошибки и реализовал восемь брейк-поинтов.

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