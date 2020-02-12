Кукушкин проиграл в первом круге турнира в Нидерландах
Михаил Кукушкин потерпел поражение в первом круге мужского одиночного разряда турнира АТР в Роттердаме (Нидерланды), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Михаил Кукушкин потерпел поражение в первом круге мужского одиночного разряда турнира АТР в Роттердаме (Нидерланды), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Соперником казахстанского теннисиста был представитель Франции Жиль Симон, который выиграл встречу со счетом 7:6, 3:6, 6:3.
Матч длился два часа и 41 минуту. Кукушкин сделал три эйса, совершил две двойные ошибки и реализовал восемь