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21:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кузнецова проиграла Бенчич во втором круге турнира в Санкт-Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 фев — РИА Новости. Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла пробиться в четвертьфинал на турнире в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого превышает 780 тысяч долларов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Кузнецова во втором раунде уступила первой ракетке турнира швейцарке Белинде Бенчич со счетом 6:7 (4:7), 4:6. Теннисистки провели на корте 1 час 44 минуты.

Следующей соперницей Бенчич будет победительница матча Ализе Корне (Франция) — Мария Саккари (Греция, 6).

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