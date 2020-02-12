Кузнецова проиграла Бенчич во втором круге турнира в Санкт-Петербурге
С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 фев — РИА Новости. Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла пробиться в четвертьфинал на турнире в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 фев — РИА Новости. Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла пробиться в четвертьфинал на турнире в
Кузнецова во втором раунде уступила первой ракетке турнира швейцарке Белинде Бенчич со счетом 6:7 (4:7), 4:6. Теннисистки провели на корте 1 час 44 минуты.
Следующей соперницей Бенчич будет победительница матча Ализе Корне (Франция) — Мария Саккари (Греция, 6).