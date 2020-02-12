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22:13 (мск), источник: Vesti.kz

20-летняя теннисистка из Казахстана отыгралась с 1:3 и 0:3 и вышла в четвертьфинал турнира WTA в России

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина пробилась в четвертьфинал турнира серии WTA Premier в российском Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2020

В 1/8 финала Рыбакина, которая получила восьмой номер посева, встречалась с французской теннисисткой Фионой Ферро. Встреча, продолжавшаяся один час и 11 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу представительницы Казахстана. Причем в первой партии казахстанка смогла отыграться с 1:3, а во второй — с 0:3.

Стоит отметить, что 20-летняя Рыбакина является 25-й ракеткой мира, а 22-летняя Ферро занимает 58-е место в рейтинге WTA. Ранее теннисистки между собой не встречались.

За выход в полуфинал турнира казахстанка сыграет с еще одной француженкой Осеан Доден, которая в 1/8 финала переиграла четвертую сеяную британку Йоханну Конту — 6:3, 6:4. При этом Доден вышла в основную сетку через квалификацию.

Напомним, в первом круге Рыбакина победила чешку Екатерину Синякову со счетом 6:3, 6:4. Теннисистки провели на корте один час и 20 минут.

Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является теннисистка из Нидерландов Кики Бертенс, которая во втором круге могла сыграть с Юлией Путинцевой, но казахстанка на старте уступила россиянке Веронике Кудерметовой — 6:7 (4:7), 6:1, 5:7. Призовой фонд хардового турнира равен 848 тысяч долларов.

20-летняя теннисистка из Казахстана отыгралась с 1:3 и 0:3 и вышла в четвертьфинал турнира WTA в России
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