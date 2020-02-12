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12 февраля, источник: Спорт РИА Новости

Медведев проиграл Поспишилу в первом раунде турнира в Роттердаме

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев не смог пробиться во второй круг теннисного турнира в Роттердаме (Нидерланды), призовой фонд которого превышает 2 миллиона евро.

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Источник: AP 2020

Первая ракетка турнира Медведев в первом раунде уступил канадцу Вашеку Поспишилу со счетом 4:6, 3:6. Матч продолжался один час восемь минут.

Следующим соперником Поспишила будет серб Филип Крайинович.

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