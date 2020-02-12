Медведев проиграл Поспишилу в первом раунде турнира в Роттердаме
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев не смог пробиться во второй круг теннисного турнира в Роттердаме (Нидерланды), призовой фонд которого превышает 2 миллиона евро.
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев не смог пробиться во второй круг теннисного турнира в Роттердаме (Нидерланды), призовой фонд которого превышает 2 миллиона евро.
Первая ракетка турнира Медведев в первом раунде уступил канадцу Вашеку Поспишилу со счетом 4:6, 3:6. Матч продолжался один час восемь минут.
Следующим соперником Поспишила будет серб Филип Крайинович.